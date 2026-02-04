3.74 BYN
2.86 BYN
3.37 BYN
Эксперт объяснила, почему долларовая финансовая система не рухнет в ближайшее время
Долларовая финансовая система в ближайшее время не рухнет и не ослабнет существенно, однако действия американской администрации и растущий интерес к финансовой независимости создают для нее серьезные риски. Такую оценку дала аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Ольга Лазоркина в "Актуальном интервью".
"В краткосрочной перспективе нельзя говорить о том, что долларовая система может рухнуть или серьезно ослабнуть. Пока для этого оснований нет. Американское предложение в виде финансового обеспечения долларом пока действует. Но мы видели нервозность в отношении БРИКС и вообще темы финансовой независимости. Ее озвучил именно Дональд Трамп. И тарифы, я бы называла их правильно тарифы, направлены не просто на то, чтобы укрепить американскую экономику, а чтобы привести партнеров в чувства. А это значит, что опасность для американского доллара действительно есть", - отметила эксперт.
Ольга Лазоркина:
"Станет ли юань резервной валютой? В краткосрочной перспективе, конечно, нет. Но если Запад в лице даже тех лидеров стран, которые приезжали на протяжении последнего месяца в Китай, подключится к процессу оплаты в национальных валютах, то это будет не просто сигнал, это будет уже маркер того, что мировая финансовая система начинает перезагрузку".
Аналитик также отметила, что действия США ускоряют развитие альтернативных платежных систем. "Платежная система БРИКС должна пройти апробацию, политическую апробацию. Но то, что делает сегодня американская администрация, очень серьезно придает этому процессу динамику. Сегодня все начинают задумываться о том, что инструменты финансового давления становятся недопустимыми. Кстати говоря, это было озвучено премьер-министром Канады Марком Карни на форуме в Давосе. А это уже сигнал, это серьезный сигнал", - заключила Ольга Лазоркина.