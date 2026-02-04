Эксперт объяснила, почему долларовая финансовая система не рухнет в ближайшее время

Долларовая финансовая система в ближайшее время не рухнет и не ослабнет существенно, однако действия американской администрации и растущий интерес к финансовой независимости создают для нее серьезные риски. Такую оценку дала аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Ольга Лазоркина в "Актуальном интервью".

"В краткосрочной перспективе нельзя говорить о том, что долларовая система может рухнуть или серьезно ослабнуть. Пока для этого оснований нет. Американское предложение в виде финансового обеспечения долларом пока действует. Но мы видели нервозность в отношении БРИКС и вообще темы финансовой независимости. Ее озвучил именно Дональд Трамп. И тарифы, я бы называла их правильно тарифы, направлены не просто на то, чтобы укрепить американскую экономику, а чтобы привести партнеров в чувства. А это значит, что опасность для американского доллара действительно есть", - отметила эксперт.

Ольга Лазоркина:

"Станет ли юань резервной валютой? В краткосрочной перспективе, конечно, нет. Но если Запад в лице даже тех лидеров стран, которые приезжали на протяжении последнего месяца в Китай, подключится к процессу оплаты в национальных валютах, то это будет не просто сигнал, это будет уже маркер того, что мировая финансовая система начинает перезагрузку".