Экспортный потенциал Беларуси презентуют в Дзержинском районе

26 марта в Дзержинском районе представителям дипломатического корпуса презентуют продукцию белорусского агропромышленного комплекса.

Презентация аграрного сектора для глав дипмиссий

Сегодня Минсельхозпрод в таком живописном месте организовал презентацию отрасли для глав дипломатических миссий, чтобы не просто познакомить с крупнейшими производителями мясо-молочной промышленности, но также обсудить вот так на ногах в неформальной обстановке перспективные векторы сотрудничества. Сегодня в мире ситуация нестабильная. Тот же пример - Ближний Восток. И она внесет свои коррективы и в торговлю. И вот сегодня стоит задача вовремя сориентироваться и занять свою нишу. И, как заметили в белорусском профильном ведомстве, рынок не терпит пустоты. И начать его заполнять можно прямо сейчас, благодаря таким встречам.

Одним из примеров значимых совместных проектов Рахматулла Назаров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси, назвал внедрение в Узбекистане белорусского опыта производства мяса птицы. Предприятие мощностью до 10 тыс. т в год уже начало работать в Ташкентской области.

Александр Яковчиц, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Ключевой фактор роста производства продуктов питания - это экспорт в нашей стране. Порядка 70 % белорусских молочных и 40 % мясных продуктов экспортируется. Ситуация в мире, она чем продиктована? На наших традиционных рынках конкуренция возрастает как за счет местных игроков, так и за счет экспортеров. Поэтому одной из ключевых задач, которая для нас, особенно сегодня, архиважна, - это поиск новых ниш и новых рынков. Это кропотливая, емкая и системная работа".

География поставок белорусских продуктов сегодня охватывает 117 государств, и пока цены в мире растут, все увереннее на внешнем рынке чувствуют себя наши товары. В прошлом году были достигнуты рекордные цифры. Мы экспортировали более чем на 10 млрд долларов продовольствия. Останавливаться, конечно, не собираемся. Потенциал еще весь не исчерпан - встреча с главами дипмиссии нам это показала.