3.72 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
Ежемесячно в Беларуси заключается примерно 163 тыс. кредитных договоров
Автор:Редакция news.by
Стало известно, сколько кредитов берут белорусы. Так, по состоянию на 1 января 2026 года было заключено более 5,2 млн кредитных договоров по стране.
Если посмотреть на портрет кредитополучателя, то самый распространенный возраст - от 26 до 45 лет. Преимущественно кредитами пользуются женщины, однако сумма кредитного договора выше у мужчин.
Что касается территориального признака, количество договоров чаще всего заключается в Могилевской области, меньше всего - в Минске.