Ежемесячно в Беларуси заключается примерно 163 тыс. кредитных договоров

Стало известно, сколько кредитов берут белорусы. Так, по состоянию на 1 января 2026 года было заключено более 5,2 млн кредитных договоров по стране.

Если посмотреть на портрет кредитополучателя, то самый распространенный возраст - от 26 до 45 лет. Преимущественно кредитами пользуются женщины, однако сумма кредитного договора выше у мужчин.

Что касается территориального признака, количество договоров чаще всего заключается в Могилевской области, меньше всего - в Минске.

