3.78 BYN
3.00 BYN
3.43 BYN
Где находится "Рублевка" для коров и в чем польза от молока красных буренок
С 3 по 7 июня в Минском международном выставочном центре проходила специализированная выставка "Белагро", на которой демонстрировались новейшие разработки и достижения в сфере АПК.
Традиционно "Белагро" - это площадка для новых контактов и контрактов. Их всегда проще заключать не в стерильных офисных кабинетах, а, что называется, на натурной площадке, где все можно самому и попробовать, и пощупать. Сельское хозяйство - тяжелый и достойный труд, и его труженики не только люди, но еще и коровы.
В Беларуси создают уникальную породу буренок, молоко которых жирное, имеет много белка, а пить его могут даже аллергики. Селекционный проект с красными буренками продолжается уже пять лет (что по меркам животноводства немного), и уже есть результаты.
Коровы голштинской (самой распространенной в мире) породы молочного направления постоянные "ньюсмейкеры""Первого информационного". Уже привычно, что в кадре на фермах и молочно-товарных комплексах постоянно мелькает их черно-пестрый окрас. А вот за кадром остается другая порода буренок - красная.
За последние годы селекционный проект по разведению красной коровы приобрел государственное значение. Ученые планируют "утвердить" этих буренок в официальном статусе к 2030 году. Вообще понятие "красная" собирательное. Здесь речь идет о четырех разновидностях: айрширской, красных шведской и датской, а также красной белорусской. Их главные преимущества в продуктивном долголетии и плодовитости.
"По красному скоту мы имеем за два года на одну корову 2,26 теленка, а по голштинской 1,84 теленка. В переводе на ферму в 1 тыс. голов эта разница за два года составляет 410 голов или 205 за год. Путем селекции мы можем получить выход телят на 200 голов больше с фермы поголовьем 1 тыс. голов", - рассказал заведующий лабораторией НПЦ НАН Беларуси по животноводству Николай Песоцкий.
Молоко же коров красной породы более концентрированное, в нем больше жира и белка.
На предприятии "Белинтерген"семь пород коров: четыре молочные, среди которых айрширская, симментальская, и три мясные.
В Узденском районе уже не первый год занимаются геномной селекцией. В лаборатории по биотехнологии проводят трансплантацию эмбрионов животных. Есть свое молочное поголовье, для которого условия проживания постоянно улучшаются. Ведь среди принципов компании: главный инвестор - сама корова. А инвесторов нужно ценить.
"По-корпоративному это отделение у нас называется "Рублевка", потому что здесь созданы более удобные условия содержания для животных. Предыдущие помещения пока еще на глубокой подстилке, а это тоже имеет некоторые минусы. А здесь коровы всегда чистые и ухоженные", - поделился управляющий НПО "Яченка" Дмитрий Костевич.
Традиционно большое значение аграрии из Узденского района придают кормозаготовке. Ведь, как известно, молоко у коровы на языке.
И еще немного животноводческой арифметики. Есть такая мировая идеальная единица измерения - держать 100 коров на 100 га земли. В компании"Белинтерген" уже близки к этому.
Эксперты АПК уверены, что будущее за несколькими видами молочного скота. Именно в их разнообразии кроется один из "кирпичиков" в фундаменте продовольственной безопасности.
Коровы не просто отвечают за молоко в агропромышленном комплексе. Эти животные - самые настоящие рок-звезды. Есть как минимум два легендарных альбома, где они изображены на обложках. Самые "молочные" группы - Pink Floyd и Aerosmith. Чем не повод белорусским буренкам стать частью агро-арта.