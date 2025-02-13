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Глава БелТПП и председатель Торгово-промышленной палаты Дубая провели встречу. Что успели обсудить?
Беларусь принимает участие в крупной продовольственной выставке Gulfood, которая проходит в Дубае.
Рабочее утро 18 февраля стартовало с бизнес-завтрака, организованного Торгово-промышленной палатой Дубая.
Влиятельная организация объединяет 258 тыс. предпринимателей и компаний и работает над созданием благоприятного бизнес-климата.
В рамках часового брифинга говорили о том, как вести в ОАЭ свое дело, о преимуществах и обязательствах.
К слову, следующий Gulfood уже анонсирован на январь 2026 года. Выставка переедет на новую более масштабную площадку, что создаст возможности для увеличения белорусской экспозиции. Об этом сегодня говорили глава БелТПП Михаил Мятликов и председатель Торгово-промышленной палаты Дубая Абдул Аль-Гураир. Затронули также тему развития двусторонних экономических отношений Беларуси и Дубая.