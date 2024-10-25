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Головченко назвал главное в сотрудничестве Беларуси и Санкт-Петербурга
Дополнительная добавленная стоимость сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга - развитие производственной кооперации. Об этом заявил премьер Роман Головченко 25 октября на Совете делового сотрудничества в Северной столице России.
У Беларуси и России есть успешный опыт совместного производства лифтов, взаимодействие белорусских предприятий и Петербургского тракторного завода. Сегодня нужны новые совместные кооперационные проекты по импортозамещению. Об этом говорили и на двусторонней встрече с губернатором Александром Бегловым. Растет и общая торговля. В 2024 году - уже плюс 10 % к 2023-му.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
"Мы действительно год от года прибавляем в товарообороте, появляются новые проекты. В 2024-м - начале 2025-го уже заканчивается большинство больших контрактов на поставки пассажирской коммунальной техники в Петербург. И мы намерены обсудить вопрос о продолжении этого сотрудничества с учетом того внимания, которое вы уделяете созданию комфортной городской среды для жителей".
По заказу Санкт-Петербурга мы разработали опытный образец коммунальной универсальной машины для уборки городских территорий в любую погоду и предлагаем свои пожарные машины для зданий любой этажности.
Фото БЕЛТА
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