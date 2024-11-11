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Головченко о прогнозах МВФ и ЕБРР: Мы ориентируемся на свои собственные прогнозы
ЕБРР и МВФ улучшили прогноз по росту белорусской экономики. С чем это связано, попросили прокомментировать премьер-министра Беларуси Романа Головченко.
Прогнозы МВФ и ЕБРР являются инструментом определенных манипуляций, считает глава белорусского правительства. "Понятно, что кто финансирует или кто платит деньги, тот эту музыку и заказывает. Конечно, в условиях такого давления, которому мы все подвергались, что они могли нам сказать? Конечно, что будет плохо, будете загибаться там и т. д.. Вообще у вас будет там инфляция, стагфляция, девальвация и прочие -ации", - отметил он.
Роман Головченко.
"Мы это все адекватно оценивали, поэтому абсолютно по этому поводу не переживали. Мы ориентируемся на свои собственные прогнозы, которые являются выверенными".
Это вынужденная мера, что прогнозные показатели переоценивают в сторону повышения, потому что цифры уже видны, пояснил он. "Заказчики спросят, а куда вы смотрели? И это же отражается на их репутации. Если они не могут адекватно спрогнозировать даже такой показатель, как темпы роста экономики, то в чем можно верить? Поэтому здесь ничего удивительного нет", - считает он.
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