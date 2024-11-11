Головченко о прогнозах МВФ и ЕБРР: Мы ориентируемся на свои собственные прогнозы

ЕБРР и МВФ улучшили прогноз по росту белорусской экономики. С чем это связано, попросили прокомментировать премьер-министра Беларуси Романа Головченко.

Прогнозы МВФ и ЕБРР являются инструментом определенных манипуляций, считает глава белорусского правительства. "Понятно, что кто финансирует или кто платит деньги, тот эту музыку и заказывает. Конечно, в условиях такого давления, которому мы все подвергались, что они могли нам сказать? Конечно, что будет плохо, будете загибаться там и т. д.. Вообще у вас будет там инфляция, стагфляция, девальвация и прочие -ации", - отметил он.

Роман Головченко.

"Мы это все адекватно оценивали, поэтому абсолютно по этому поводу не переживали. Мы ориентируемся на свои собственные прогнозы, которые являются выверенными".