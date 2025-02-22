Головченко рассказал, что Беларусь может предложить Катару

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Беларусь и Катар связывают долгие годы дружбы и партнерства. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с премьер-министром - министром иностранных дел Катара шейхом Мохаммедом бен Абдельрахманом бен Джассемом аль-Тани, сообщает БЕЛТА.

"Мы искренне восхищаемся достижениями Катара за последние годы, развитием инфраструктуры, приемом большого количества международных политических и спортивных мероприятий самого высокого уровня, - отметил Роман Головченко. - Беларуси есть что предложить катарской стороне. Наша страна обладает значительным военно-техническим, промышленным, научным, сельскохозяйственным потенциалом и возможностями поставок продовольствия для обеспечения продовольственной безопасности".

Глава белорусского правительства обратил внимание, что в Беларуси активно развивается сфера высоких технологий, идут процессы цифровизации. "В свою очередь Катар имеет развитую банковскую систему. Это самые очевидные наши совместные перспективы", - считает премьер-министр Беларуси.