Наталья Кураш: Благодаря участию в GULFOOD белорусские товары знают в странах Африки и Азии

Фото: БелТПП news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98cb60c8-6146-4415-9d5c-eefea8598cfc/conversions/477cfded-f553-4698-92fe-59b0f585db0a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98cb60c8-6146-4415-9d5c-eefea8598cfc/conversions/477cfded-f553-4698-92fe-59b0f585db0a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98cb60c8-6146-4415-9d5c-eefea8598cfc/conversions/477cfded-f553-4698-92fe-59b0f585db0a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98cb60c8-6146-4415-9d5c-eefea8598cfc/conversions/477cfded-f553-4698-92fe-59b0f585db0a-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БелТПП

Белорусские предприятия в феврале приняли участие в международной выставке продуктов питания и напитков GULFOOD 2025 в Дубае. Какие возможности появляются после таких мероприятий, рассказала директор УП "Белинтерэкспо" Наталья Кураш в "Актуальном интервью".

Директор УП "Белинтерэкспо" заметила, что выставки - это экономия средств, ведь в одном месте встречаются и производители, и покупатели. Она также назвала присутствие там "официально разрешенным производственным шпионажем", где всегда можно посмотреть, у кого что есть.

Наталья Кураш:

"GULFOOD не дает место неизвестным компаниям, которые не могут подтвердить свое качество. Здесь присутствуют топ-компании всего мира. Поэтому то, что белорусские производители сегодня представляют топ-продукты и участвуют в выставке, говорит о многом".

"Благодаря участию в GULFOOD наши компании уже продают свои товары в страны Африки, Азии. Ведь здесь встречаются все. Один клиент приводит другого. И, самое главное, возвращаясь в Беларусь, не забыть отрабатывать те контакты, которые сегодня уже получили, - отметила она. - Здесь миллион посетителей, и если отработать, то по контрактам потом можно продавать по всему миру еще год-полтора".