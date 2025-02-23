3.59 BYN
3.17 BYN
3.32 BYN
Наталья Кураш: Благодаря участию в GULFOOD белорусские товары знают в странах Африки и Азии
Белорусские предприятия в феврале приняли участие в международной выставке продуктов питания и напитков GULFOOD 2025 в Дубае. Какие возможности появляются после таких мероприятий, рассказала директор УП "Белинтерэкспо" Наталья Кураш в "Актуальном интервью".
Директор УП "Белинтерэкспо" заметила, что выставки - это экономия средств, ведь в одном месте встречаются и производители, и покупатели. Она также назвала присутствие там "официально разрешенным производственным шпионажем", где всегда можно посмотреть, у кого что есть.
Наталья Кураш:
"GULFOOD не дает место неизвестным компаниям, которые не могут подтвердить свое качество. Здесь присутствуют топ-компании всего мира. Поэтому то, что белорусские производители сегодня представляют топ-продукты и участвуют в выставке, говорит о многом".
"Благодаря участию в GULFOOD наши компании уже продают свои товары в страны Африки, Азии. Ведь здесь встречаются все. Один клиент приводит другого. И, самое главное, возвращаясь в Беларусь, не забыть отрабатывать те контакты, которые сегодня уже получили, - отметила она. - Здесь миллион посетителей, и если отработать, то по контрактам потом можно продавать по всему миру еще год-полтора".
Любая выставка, как подчеркнула директор УП "Белинтерэкспо", это всегда результат на перспективу. А еще она обратила внимание, что количество посетителей белорусского стенда увеличивается. "Поэтому мы надеемся этот эффект еще и на Шанхай перенести, чтобы было, как всегда, максимум посетителей белорусских стендов", - сказала Наталья Кураш.