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Как высокие технологии меняют экономику Беларуси, кто зарабатывает миллионы на инновациях
Сегодня в мире происходит гонка за технологическое лидерство. В ней участвуют не только корпорации, но и целые государства. Ведь победитель получит внушительный комплекс преимуществ не только экономических, но и геополитических.
Как высокие технологии меняют экономику Беларуси? Кто зарабатывает миллионы на инновациях и штурмует мировые рынки? Об этом 6 ноября после "Панорамы" будут говорить эксперты ток-шоу "Экономическая среда".
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