3.77 BYN
2.82 BYN
3.19 BYN
Элита белорусской армии: 133 выпускника Генштаба ВС готовы защищать суверенитет страны
Обстановка у белорусских границ крайне нестабильная и носит эскалационный характер. По ту сторону рубежей усиливаются группировки войск НАТО, совершенствуется инфраструктура, наращиваются военные бюджеты соседних государств, звучат громкие милитаристские заявления политиков, заявил Виктор Хренин в своей речи на выпуске офицеров факультета Генерального штаба Вооруженных Сил.
Всего в 2026 году дипломы "магистров" и нагрудные знаки об окончании факультета получили 133 офицера, 19 из них - оперативно-стратегического уровня и 114 - оперативно-тактического.
Дмитрий Миколап, начальник факультета Генерального штаба Вооруженных Сил, заместитель начальника Военной академии Беларуси:
"Офицер-выпускник Генштаба на сегодняшний день обладает самыми актуальными, современными знаниями. Это человек, который ориентируется в политике, экономике и в военном деле. За время существования независимой Республики Беларусь мы создали свою военную школу, и сегодня так сложилось, что для слушателя оперативно-тактического уровня - это юбилейный 30-й выпуск. Могу заверить, что выпускники факультета Генштаба достойно выполняют задачи по охране нашей страны и показывают великолепные результаты".
"Сегодня я и мои коллеги, несомненно, испытываем исключительную гордость за право получения такого достойного звания - выпускника факультета Генштаба оперативно-стратегического уровня. Уверен, что все знания, которые в нас вкладывали тяжелейшим трудом наше руководство факультета, профессорский и преподавательский состав, несомненно, будут использованы в рамках выполнения мероприятий оперативно-боевой подготовки, а в случае необходимости, при выполнении боевых задач Вооруженных Сил, других воинских формирований на благо защиты суверенитета, территориальной целостности и безопасности нашей любимой Родины", - отметил командир 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Беларуси Евгений Ярцев.
За время обучения офицеры получили теоретические знания и практические навыки в области национальной безопасности, геополитики, военной стратегии, оперативного искусства, государственного и военного управления.