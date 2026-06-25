Элита белорусской армии: 133 выпускника Генштаба ВС готовы защищать суверенитет страны

Обстановка у белорусских границ крайне нестабильная и носит эскалационный характер. По ту сторону рубежей усиливаются группировки войск НАТО, совершенствуется инфраструктура, наращиваются военные бюджеты соседних государств, звучат громкие милитаристские заявления политиков, заявил Виктор Хренин в своей речи на выпуске офицеров факультета Генерального штаба Вооруженных Сил.

Всего в 2026 году дипломы "магистров" и нагрудные знаки об окончании факультета получили 133 офицера, 19 из них - оперативно-стратегического уровня и 114 - оперативно-тактического.

Дмитрий Миколап, начальник факультета Генерального штаба Вооруженных Сил, заместитель начальника Военной академии Беларуси:

"Офицер-выпускник Генштаба на сегодняшний день обладает самыми актуальными, современными знаниями. Это человек, который ориентируется в политике, экономике и в военном деле. За время существования независимой Республики Беларусь мы создали свою военную школу, и сегодня так сложилось, что для слушателя оперативно-тактического уровня - это юбилейный 30-й выпуск. Могу заверить, что выпускники факультета Генштаба достойно выполняют задачи по охране нашей страны и показывают великолепные результаты".

Дмитрий Миколап news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/179ebe15-6b64-4236-970e-630ad9460185/conversions/74b2dfeb-0851-4130-be56-9baf1ba854ca-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/179ebe15-6b64-4236-970e-630ad9460185/conversions/74b2dfeb-0851-4130-be56-9baf1ba854ca-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/179ebe15-6b64-4236-970e-630ad9460185/conversions/74b2dfeb-0851-4130-be56-9baf1ba854ca-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/179ebe15-6b64-4236-970e-630ad9460185/conversions/74b2dfeb-0851-4130-be56-9baf1ba854ca-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Сегодня я и мои коллеги, несомненно, испытываем исключительную гордость за право получения такого достойного звания - выпускника факультета Генштаба оперативно-стратегического уровня. Уверен, что все знания, которые в нас вкладывали тяжелейшим трудом наше руководство факультета, профессорский и преподавательский состав, несомненно, будут использованы в рамках выполнения мероприятий оперативно-боевой подготовки, а в случае необходимости, при выполнении боевых задач Вооруженных Сил, других воинских формирований на благо защиты суверенитета, территориальной целостности и безопасности нашей любимой Родины", - отметил командир 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Беларуси Евгений Ярцев.

Евгений Ярцев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45f07ce4-65d4-4291-81e1-15d1521d91b2/conversions/453fe0f5-9f99-49c3-b887-808cc577e18b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45f07ce4-65d4-4291-81e1-15d1521d91b2/conversions/453fe0f5-9f99-49c3-b887-808cc577e18b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45f07ce4-65d4-4291-81e1-15d1521d91b2/conversions/453fe0f5-9f99-49c3-b887-808cc577e18b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45f07ce4-65d4-4291-81e1-15d1521d91b2/conversions/453fe0f5-9f99-49c3-b887-808cc577e18b-xl-___webp_1920.webp 1920w