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Лугина: Сотрудничество со странами БРИКС открывает новые горизонты для бизнеса Беларуси
Сотрудничество со странами БРИКС открывает новые горизонты для частного бизнеса и промышленных гигантов Беларуси. Об этом заявила на Форуме женского предпринимательства БРИКС в Москве Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром".
Форум - не только укрепляет народную дипломатию, но и способствует интеграции бизнеса нашей страны в региональное сотрудничество напрямую. Речь также о налаживании кооперационных связей между субъектами крупного, среднего и малого бизнеса стран БРИКС.
Форум собрал более тысячи гостей из трех десятков стран. Ключевая тема - максимальное вовлечение женщин в бизнес, региональное и глобальное сотрудничество.