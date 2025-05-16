Лугина: Сотрудничество со странами БРИКС открывает новые горизонты для бизнеса Беларуси

Сотрудничество со странами БРИКС открывает новые горизонты для частного бизнеса и промышленных гигантов Беларуси. Об этом заявила на Форуме женского предпринимательства БРИКС в Москве Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром".

Форум - не только укрепляет народную дипломатию, но и способствует интеграции бизнеса нашей страны в региональное сотрудничество напрямую. Речь также о налаживании кооперационных связей между субъектами крупного, среднего и малого бизнеса стран БРИКС.