Лукашенко: Сельское хозяйство - драйвер сотрудничества Беларуси и Пакистана

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Сельское хозяйство и все, что с ним связано, являются драйвером сотрудничества Беларуси и Пакистана. Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил 11 апреля на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в широком составе, сообщает БЕЛТА.

"В целом считаю, что сельское хозяйство и все, что с ним связано, являются драйвером нашего двустороннего сотрудничества", - подчеркнул Александр Лукашенко.