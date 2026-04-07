Машиностроение - главный козырь в успешных кооперационных связях Беларуси и Азербайджана

Беларусь укрепляет промышленную кооперацию с Азербайджаном. Сегодня сделан еще один шаг в развитие нашего партнерства - подписан контракт на поставку новой партии машинокомплектов МАЗ. Они уедут на Гянджинский автозавод. Это многолетний партнер белорусских машиностроителей. С конвейера завода уже сошли тысячи машин совместной сборки.

Для Минска и Баку промышленное сотрудничество стало одним из приоритетов в двусторонних отношениях. В свое время его поддержали главы государств. И сегодня нас объединяет солидный багаж практических проектов и вся правовая база для их поддержки и реализации. Это создает устойчивый базис для расширения промышленной кооперации.

Для Минска и Баку местный Гянджинский автозавод - это эталон промышленной кооперации

Но кто не слышал про Гянджу? Белорусы точно слышали. Для Минска и Баку местный Гянджинский автозавод - это эталон промышленной кооперации. Белорусскую технику там не просто знают, ее собирают. Гянджа уже долгие годы не изменяет традиции, выпуская самых известных белорусов и другие бренды.

Начинали в 2006-м, 20 лет назад, с подачи президентов. Тогда с первым официальным визитом в Минске Алиев, на будущий год в Азербайджане - уже Лукашенко. Лидеры дают зеленый свет, конвейер в Гяндже набирает обороты. В 2007 году здесь собирают первый грузовик МАЗ. К началу 2009-го - тысячный трактор. В чем секрет такого долголетия?

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/493493c4-2df2-4977-9799-ccf8f4353b45/conversions/4776d09f-f852-4965-aa97-93be871c8b53-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/493493c4-2df2-4977-9799-ccf8f4353b45/conversions/4776d09f-f852-4965-aa97-93be871c8b53-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/493493c4-2df2-4977-9799-ccf8f4353b45/conversions/4776d09f-f852-4965-aa97-93be871c8b53-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/493493c4-2df2-4977-9799-ccf8f4353b45/conversions/4776d09f-f852-4965-aa97-93be871c8b53-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ханлар Нуру оглу Фатиев, председатель Наблюдательного совета Гянджинского автомобильного завода: "Белорусская техника на рынке не только Азербайджана, а вообще на всех внешних рынках держится за счет своего качества. Трактора МТЗ, которые, несмотря на огромную конкуренцию, мы сегодня около 80 % рынка Азербайджана держим. Минский автомобильный завод - более 4 тысяч автомобилей собрано. То есть с белорусской техникой мы работаем, мы рады работать".

Подписание контракта в Гянджи

И вот новый шаг в развитии промышленной кооперации: партнеры подпишут новый контракт. В Гянджи отправится сотня машинокомплектов автотехники МАЗ. Это будущие коммунальные машины, которые поставят на службу городу. И новой истории нет. Не про торговлю, про наши компетенции и технологический потенциал.

Валерий Иванкович, гендиректор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз": "Мы работаем в сегменте грузовой и коммунальной направленности. То есть мы поставляем наш комплект, собирается техника, повышается компетенция, обязательно участие азербайджанской стороны, которая локализует определенные изделия и создает машину дальше. То, о чем говорил Президент, когда создается технологический суверенитет, формируются технологические цепочки. Это, наверное, самая лучшая политическая увязка любого взаимодействия и создания дружбы будущего, я так бы сказал".

Грузовые и коммунальные машины для МАЗа на азербайджанском рынке, конечно, не предел. Есть возможности для сборки еще и пассажирской техники. Проект партнеры называют перспективным. Дескать, при таких-то темпах кооперации жизнь заставит вернуться к его обсуждению. Так что, как знать, возможно, наш автобус местной сборки тоже выйдет на азербайджанские дороги. Машиностроение - козырь в наших успешных кооперационных связях, главный, но не единственный.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси: "Ставка делается на Минский тракторный завод, Минский автомобильный завод, Могилевлифтмаш. То есть у нас уже создано предприятие и достаточно успешно работают. Дальше прорабатываем по бытовой технике, которая производится в Республике Беларусь, тоже создание совместных предприятий в Азербайджане".

Белорусские строители возведут в Азербайджане современный агрогородок

Наша задача, как скажет посол, вообще присутствовать в каждом секторе экономики Азербайджана и в каждом его регионе. Вот накануне, например, партнеры заявили, что в Азербайджан придут и белорусские строители. Здесь появится белорусский агрогородок, его уже проектируют. На подходе и другие сферы взаимных интересов.

Дмитрий Пиневич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане

Дмитрий Пиневич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане: "Кооперационные проекты на выходе практически в сельском хозяйстве. На выходе проекты в области фармацевтики и биотехнологии более широкого понимания этих слов. Планируем выпускать совместные препараты на мощностях азербайджанских фармацевтических производств. Они организованы по самому последнему требованию к таким производствам, поэтому продукт, который будет выходить, будет соответствовать всем требованиям".