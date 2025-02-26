Минфин: 28 ферваля Беларусь выплатила процентный доход по евробондам

28 февраля 2025 года состоялись выплаты процентного дохода по еврооблигациям Беларуси Belarus-2030 в размере 18,6 млн долларов в эквиваленте.

В соответствии с постановлением Совета Министров и Национального банка от 6 апреля 2022 года №212/10 "О временных мерах по исполнению внешних государственных долговых обязательств" средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет в ОАО "АСБ Беларусбанк".