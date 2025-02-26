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Минфин: 28 ферваля Беларусь выплатила процентный доход по евробондам

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Беларусь выплатила процентный доход по евробондам, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство финансов.

28 февраля 2025 года состоялись выплаты процентного дохода по еврооблигациям Беларуси Belarus-2030 в размере 18,6 млн долларов в эквиваленте.

В соответствии с постановлением Совета Министров и Национального банка от 6 апреля 2022 года №212/10 "О временных мерах по исполнению внешних государственных долговых обязательств" средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет в ОАО "АСБ Беларусбанк".

Министерство финансов