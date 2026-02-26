Минимальный налог на профдоход вводится в Беларуси с 1 июля

Минимальный налог на профессиональный доход вводится в Беларуси только со второго полугодия, а не с начала года, обращает внимание Минфин.

Ужесточение направлено на физлиц, псевдозанятых в экономике, и на обеспечение постепенного справедливого участия самозанятых в финансировании госрасходов, заявили в министерстве. При этом физлицо не сможет использовать вариант работы с налогом, если не уплатит его три раза подряд в установленные сроки. И тогда вернуть себе это право можно будет не ранее чем через шесть месяцев. В Минфине также напомнили, что дедлайн уплаты - это 22-е число следующего месяца.