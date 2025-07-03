Мясникович рассказал, как Беларусь вставала на ноги после развала СССР

Что привело к развалу Советского Союза и как после этого Беларусь вставала на ноги, рассказал государственный деятель, глава Администрации Президента (1995-2001 гг.) Михаил Мясникович в "Актуальном интервью".

"Первым и главным недостатком, который привел к развалу Советского Союза, была, на мой взгляд, не совсем дальновидная политика Михаила Сергеевича Горбачева. Это крайне негативно сказалось на белорусской экономике. Произошел разрыв, не стало централизованных директивных поставок комплектующих и так далее", - отметил он.

Еще были наработанные связи, личные контакты, которые позволяли купить двигатели, металл, те или иные комплектующие, добавил госдеятель. Но самые большие вопросы возникли с реализацией продукции.

В 1994 году было очень тяжело. "Практически карточная система, там суверенитетом и независимостью и не пахло", - сказал Михаил Мясникович.

Михаил Мясникович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c59ec84-3605-4736-92d6-ea2413a68d86/conversions/9172607a-9f1e-42a9-b5d1-600ca47d2f54-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c59ec84-3605-4736-92d6-ea2413a68d86/conversions/9172607a-9f1e-42a9-b5d1-600ca47d2f54-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c59ec84-3605-4736-92d6-ea2413a68d86/conversions/9172607a-9f1e-42a9-b5d1-600ca47d2f54-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c59ec84-3605-4736-92d6-ea2413a68d86/conversions/9172607a-9f1e-42a9-b5d1-600ca47d2f54-xl-___webp_1920.webp 1920w

После референдума 1996 года, когда была выстроена управленческая вертикаль, было сказано, что крупнотоварное производство должно работать, потому что только оно может осуществлять должный уровень конкуренции на внутреннем и на внешнем рынке. Сразу же тогда главой государства Александром Лукашенко было принято решение о создании фонда поддержки сельского хозяйства в размере 1 % от валовой выручки. "Это сделали не потому, что крестьяне плохо работали, а потому, что полный переход на рыночные цены привел бы к обвалу цен. А это массовое обнищание людей, не было бы средств, чтобы купить самое необходимое, продукты питания", - обозначил экс-глава Администрации Президента.

Михаил Мясникович:

"Начали укрепляться кадры на местах, сырьевые зоны вокруг промышленных предприятий, в первую очередь мясомолочной промышленности. И таким образом крестьяне увидели, что они не брошены. А тогда ведь у нас почти около миллиона человек были заняты в сельском хозяйстве. Сейчас, согласно статистике, это 246 тыс., а результаты в разы больше. Это говорит о повышении производительности".

Еще одно важное решение было принято в то время. Оно касалось промышленности и науки. "Президент очень бережно относился и относится к золотому фонду нашей нации: ученым, творческой интеллигенции, талантливой молодежи. И в то сложное время, 1994-1995 годы, когда, как говорится, вручную делили небольшие деньги, находили возможность, чтобы поддержать науку, поддержать нашу творческую интеллигенцию, талантливую молодежь. И эти меры поддержки сохранили научные школы, промышленность, сельское хозяйство", - обозначил госдеятель.

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