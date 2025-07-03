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Мясникович рассказал, как Беларусь вставала на ноги после развала СССР
Что привело к развалу Советского Союза и как после этого Беларусь вставала на ноги, рассказал государственный деятель, глава Администрации Президента (1995-2001 гг.) Михаил Мясникович в "Актуальном интервью".
"Первым и главным недостатком, который привел к развалу Советского Союза, была, на мой взгляд, не совсем дальновидная политика Михаила Сергеевича Горбачева. Это крайне негативно сказалось на белорусской экономике. Произошел разрыв, не стало централизованных директивных поставок комплектующих и так далее", - отметил он.
Еще были наработанные связи, личные контакты, которые позволяли купить двигатели, металл, те или иные комплектующие, добавил госдеятель. Но самые большие вопросы возникли с реализацией продукции.
В 1994 году было очень тяжело. "Практически карточная система, там суверенитетом и независимостью и не пахло", - сказал Михаил Мясникович.
После референдума 1996 года, когда была выстроена управленческая вертикаль, было сказано, что крупнотоварное производство должно работать, потому что только оно может осуществлять должный уровень конкуренции на внутреннем и на внешнем рынке. Сразу же тогда главой государства Александром Лукашенко было принято решение о создании фонда поддержки сельского хозяйства в размере 1 % от валовой выручки. "Это сделали не потому, что крестьяне плохо работали, а потому, что полный переход на рыночные цены привел бы к обвалу цен. А это массовое обнищание людей, не было бы средств, чтобы купить самое необходимое, продукты питания", - обозначил экс-глава Администрации Президента.
Михаил Мясникович:
"Начали укрепляться кадры на местах, сырьевые зоны вокруг промышленных предприятий, в первую очередь мясомолочной промышленности. И таким образом крестьяне увидели, что они не брошены. А тогда ведь у нас почти около миллиона человек были заняты в сельском хозяйстве. Сейчас, согласно статистике, это 246 тыс., а результаты в разы больше. Это говорит о повышении производительности".
Еще одно важное решение было принято в то время. Оно касалось промышленности и науки. "Президент очень бережно относился и относится к золотому фонду нашей нации: ученым, творческой интеллигенции, талантливой молодежи. И в то сложное время, 1994-1995 годы, когда, как говорится, вручную делили небольшие деньги, находили возможность, чтобы поддержать науку, поддержать нашу творческую интеллигенцию, талантливую молодежь. И эти меры поддержки сохранили научные школы, промышленность, сельское хозяйство", - обозначил госдеятель.
"А для промышленности главным было то, что глава государства предложил программно-целевой метод работы нашей науки. То есть определялись приоритеты научной деятельности. На основании приоритетов разрабатываются соответствующие программы научных исследований, научно-технические программы, научные разработки и так далее", - заметил он, добавив, что в том числе поэтому белорусы производят качественные и востребованные товары.