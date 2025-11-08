9 ноября - Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. Дата установлена в память об одном из самых массовых еврейских погромов в Германии.

В апреле 2021 года Генеральным прокурором Беларуси было принято решение о возбуждении уголовного дела по фактам геноцида белорусского народа, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками в период Великой Отечественной войны и в послевоенное время.

Без малого 170 мест массового уничтожения и захоронения мирного населения обнаружено за последние годы. Многие места стали известны в ходе изучения рассекреченных архивных документов - показаний свидетелей и палачей.

До начала расследования считалось, что на территории БССР в годы оккупации пострадало 9 тысяч 200 сельских населенных пунктов. Материалами уголовного дела подтверждено уничтожение не менее 12 тысяч 868 сел и деревень. Повторили трагическую судьбу Хатыни, т.е. были сожжены полностью вместе с жителями и не возродились после войны, не менее 290 деревень, а не 186, как считалось прежде.

Нацисты и их пособники не только сжигали, расчленяли, расстреливали и давили танками наших людей, но и сбрасывали на них отравляющие вещества. И нередко с целью сокрытия своих истинных целей употребляли в высшей степени циничные названия для карательных операций.

В ходе предварительного следствия установлено и допрошено 19 с половиной тысяч человек, 8 тысяч из которых – потерпевшие, в том числе бывшие узники лагерей смерти. Известно, что на территории Беларуси немецко-фашистскими захватчиками было организовано 578 лагерей смерти.