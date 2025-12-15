На Белорусской валютно-фондовой бирже запускают финансовый маркетплейс "Финмаркет"

Белорусы смогут напрямую покупать ценные бумаги на бирже, ведь открылся новый финансовый маркетплейс "Финмаркет" на Белорусской валютно-фондовой бирже. Количество услуг с каждым годом будет расти - в 2026-м планируется запуск банковских и страховых продуктов.

Все это важные шаги к формированию современной, открытой инфраструктуры, которая обеспечивает безопасный доступ к финансовым услугам.

На финансовом маркетплейсе встречаются продавцы и покупатели. Финансовые услуги - это тот же товар, поэтому создание такой витрины страховых, банковских и фондовых услуг дает возможность клиенту выбрать нужную ему и инвестировать, например, в ценные бумаги, акции и облигации.

Большой плюс то, что этот инструмент позволяет все это делать дистанционно и без посредников.

15 декабря финансовый супермаркет официально открыт, и сразу появились первые сделки. Так что интерес есть, а дальше будет только больше.

Андрей Аухименя, председатель правления Белорусской валютно-фондовой биржи:

"Площадка позволяет нашим гражданам получать качественный продукт онлайн и открывать счета депо. То есть не надо, как раньше, посещать какое-то подразделение или депозитарий и физически заключать договора. Теперь открыть счет можно дистанционно - таким образом мы повышаем доступность услуг в любой точке нашей страны. Есть регионы, в которых депозитарии отсутствуют, поэтому, чтобы эту услугу оказать, и создавалась эта площадка. С одной стороны, для граждан есть такая возможность купить ценные бумаги, открыть счет. С другой стороны, для наших предприятий появились ресурсы, чтобы строить новое производство, создавать рабочие места, открывать новые фабрики".

Андрей Аухименя, председатель правления Белорусской валютно-фондовой биржи

Первый этап - это долгосрочное инвестирование, а после и страховые продукты - жизни, здоровья, недвижимости, автотранспорта, а также депозиты, банковские карты и кредиты. У клиента будет возможность на одной платформе видеть все предложения по условиям представления займа: на какой период и под какой процент, а значит, он сможет сравнивать и выбирать.

Александр Егоров, первый заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси:

"Это можно будет делать через одну точку входа. Понятно, что, банки будут не слишком заинтересованы в том, чтобы полностью терять клиента - нужно, чтобы все-таки клиентский путь проходил через них. Но, тем не менее, по крайней мере базовые кредиты точно будем пытаться запустить через маркетплейс".

Александр Егоров, первый заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси