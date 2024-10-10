На Петербургском газовом форуме свои разработки представили белорусские предприятия

В эти дни в Северной столице России проходит Петербургский газовый форум, он входит в топ-5 самых масштабных международных выставочных проектов нефтяной отрасли.

Белорусские предприятия представили новые разработки для газовой промышленности Союзного государства.

Петербургский газовый форум - одно из самых масштабных и авторитетных бизнес-событий в газовой индустрии.

Сегодня, когда весь мир обеспокоен загрязнением планеты и разрушением озонного слоя от выхлопных газов, именно здесь поднимают очень важные вопросы. Один из них - переход на более чистые виды топлива, например, сжиженный природный газ.

Беларусь в Петербургском форуме участвует уже второй год подряд. И в этот раз очень много интересных разработок. Например, первый в мире зерноуборочный комбайн «Полесье» на сжиженном природном газе. Это белорусско-российский проект, яркий пример импортозамещения.

Из сельхозтехники на природный газ постепенно переходит и наш трактор "Беларус". Он тоже представлен на выставке. Знаменитые БЕЛАЗы также выбирают в Санкт-Петербурге. На форуме представлен 90-тонный карьерный самосвал. Сегодня десятки подобных машин уже работают на угольных карьерах Кузбасса. Кстати, рядом с ним находится передвижная заправочная станция российского производства. Такой промышленный симбиоз двух стран.

"Основное преимущество, конечно, - экология. Мы понимаем, что природный газ менее токсичен, в отличие от дизельного топлива. Объемы потребления топлива для карьерного самосвала огромные. Например, одна из машин потребляет в год 350 тонн дизельного топлива. Применение газопоршневых двигателей позволяет заменить такой объем дизельного топлива аналогичным объемом природного газа и снизить нагрузку на инфраструктуру в части выбросов вредных веществ, - рассказал Сергей Лесин, гендиректор ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ". - Второе, конечно, экономика, потому что сжиженный природный газ до 30 % по цене ниже, чем дизельное топливо. Поэтому, безусловно, и экономический эффект предприятия извлекают, эксплуатируя подобную технику".

Еще одна из интересных белорусских разработок - гибрид МАЗ Х. Это такой симбиоз тягача нового поколения и туристического автобуса Минского автомобильного завода. И, конечно, один из самых популярных в Беларуси, думаю, что уже и в России, легковой автомобиль компании "БЕЛДЖИ" с заводским газовым оборудованием.