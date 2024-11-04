На выставке импорта в Шанхае белорусская делегация провела большой переговорный марафон

Товары под брендом "Сделано в Беларуси" пользуются большой популярностью на VII Китайской международной выставке импорта. На полях форума белорусская делегация во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия Анатолием Линевичем провела большой переговорный марафон.

Прошли встречи с руководителями ряда провинций КНР, профильных сельскохозяйственных организаций и пищевых компаний, руководством Союза зарубежных инвестиций Китайской инвестиционной ассоциации и компаний-инвесторов.

Всего же от Беларуси свою продукцию, адаптированную под китайский рынок, и деловые предложения привезли порядка 60 наших компаний: от пищевых до промышленных и сектора высоких технологий.

Анатолий Линевич:

"Сегодня порядка 60 компаний участвуют в выставке. В основу всего ложится наша традиционная мясо-молочка. Ассортимент и классификация товаров расширяются. Мы начинали с поставок говядины и сухого молока, а сегодня дошли до поставки кондитерских изделий, рапсового и соевого масла, мороженого".

"Мы нацелены на технологические вопросы. Хотим построить теплицы пятого поколения для производства плодоовощной продукции. Я думаю, договоримся о поставке оборудования и технологическом сопровождении", - сказал министр.

Сумма сделок по итогам ЭКСПО в 2023 году превысила 78 млрд долларов. Белорусы увезли договоров, соглашений и меморандумов почти на 450 млн белорусских рублей. Но нужно понимать, что это еще и задел на перспективу.