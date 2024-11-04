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На выставке импорта в Шанхае белорусская делегация провела большой переговорный марафон
Товары под брендом "Сделано в Беларуси" пользуются большой популярностью на VII Китайской международной выставке импорта. На полях форума белорусская делегация во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия Анатолием Линевичем провела большой переговорный марафон.
Прошли встречи с руководителями ряда провинций КНР, профильных сельскохозяйственных организаций и пищевых компаний, руководством Союза зарубежных инвестиций Китайской инвестиционной ассоциации и компаний-инвесторов.
Всего же от Беларуси свою продукцию, адаптированную под китайский рынок, и деловые предложения привезли порядка 60 наших компаний: от пищевых до промышленных и сектора высоких технологий.
Анатолий Линевич:
"Сегодня порядка 60 компаний участвуют в выставке. В основу всего ложится наша традиционная мясо-молочка. Ассортимент и классификация товаров расширяются. Мы начинали с поставок говядины и сухого молока, а сегодня дошли до поставки кондитерских изделий, рапсового и соевого масла, мороженого".
"Мы нацелены на технологические вопросы. Хотим построить теплицы пятого поколения для производства плодоовощной продукции. Я думаю, договоримся о поставке оборудования и технологическом сопровождении", - сказал министр.
Сумма сделок по итогам ЭКСПО в 2023 году превысила 78 млрд долларов. Белорусы увезли договоров, соглашений и меморандумов почти на 450 млн белорусских рублей. Но нужно понимать, что это еще и задел на перспективу.
Что же до общего объема сотрудничества наших стран - в 2023-м Беларусь и Китай наторговали на 8 млрд долларов. Нынешний год обещает быть не менее богатым. Китай - в первой тройке стран-инвесторов в Беларусь.
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