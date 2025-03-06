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НАИП и "БелЦзиньСинь" заключили соглашение о сотрудничестве

Национальное агентство инвестиций и приватизации Беларуси и белорусско-китайская компания "БелЦзиньСинь" заключили соглашение о сотрудничестве.

Стороны договорились вместе искать компании, которые заинтересованы в инвестпроектах в нашей стране, организовывать бизнес-миссии и обмениваться информацией. В ходе церемонии подписания партнеры обсудили участие китайских предпринимателей в мероприятиях НАИП, а также перспективы инвестирования в сферы туризма и гостеприимства.

Китай