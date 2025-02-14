Обеспечить покупателя своими овощами круглый год - как развивается тепличное хозяйство в Беларуси

Стратегия развития тепличного хозяйства в Беларуси дает отличный урожай. Уже сейчас мы полностью обеспечиваем себя в межсезонье огурцами. Растет и доля своих томатов. Посмотреть лично, как выполняется эта пятилетняя стратегия, в сельхозпредприятие "Рассвет" Кировского района приехал премьер-министр. Он держит эти вопросы на контроле. Обсудили, что еще важно сделать до 2027 года, чего не хватает рынку, и какие культуры белорусы стали больше покупать.

Передовик, лидер и новатор. Так про "Рассвет" говорили еще 70 лет назад. Разрушенное в войну хозяйство возглавил Герой Советского Союза Кирилл Орловский и за 5 лет превратил его в колхоз-миллионер. Высокую планку качества "Рассвет" держит по сей день и открыт ко всему новому. Здесь выращивают рыбу в открытых водоемах, наряду с яблоками собирают и урожай черной смородины, замахнулись и на грецкий орех. Урожай пока ждут нужно минимум 6 лет. А вот что точно идет на ура, так это свежий огурец. Товар рентабельный и с хорошим спросом у покупателей.

Белорусы этой зимой купили в 1,6 раза больше огурцов, чем прошлой

Теперь он в магазинах круглый год, мы перестали зависеть от импорта. Да и покупать сами белорусы стали больше. Рост более чем в полтора раза. Ведь цены доступные. Всю зиму до 8 рублей за килограмм.

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Наталья Василевская, замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"Проблем с огурцом не было. Если в предыдущие годы мы стояли как контролеры в каждом магазине, чтобы не было пересортировки, потому что были вопросы, чтобы обеспечить население доступным огурцом, то в этом году мы спокойно прожили новогодние праздники".

Потребность внутреннего рынка в огурцах закрыта

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В итоге себе хватает и немного на экспорт отправляем. В планах дать больше рынку своего томата или тех же баклажанов, перцев и зелени. Стратегия тепличного овощеводство на пятилетку да 2027-го на личном контроле премьера.

К 2027 году обеспеченность отечественными томатами составит 86 %

Овощей, фруктов и зелени и покупают сейчас больше, чем картофеля. За 10 лет почти на треть. Это и тренд на здоровое питание, и, конечно, финансовая возможность. В планах и своих томатов вырастить до 86 % от потребности. При этом считаем затраты. Ведь заменить все не цель, главное - доступные цены.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"Поэтому и задача поставлена не концентрироваться только на огурцах и томатах, но все зеленые культуры: Зеленые салаты, баклажан, сладкий перец и так далее. Вот их место какое здесь?"

Владимир Гракун, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Практически мы произвели зеленых культур 125 тонн, и сейчас 1,4 гектара в "Дорорс" мы отводим именно под зеленые. Этого нам будет достаточно, чтобы обеспечить объемы, в том числе и по салату айсберг".

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Овощей, фруктов и зелени покупают сейчас больше, чем картофеля. За 10 лет почти на треть. Это и тренд на здоровое питание, и, конечно, финансовые возможности. В планах отечественных томатов вырастить до 86 % от потребности. При этом считаем и затраты, ведь заменить все не самоцель. Главное - доступные цены.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"Есть четкий план, какие здесь теплицы модернизировать. Всего их подлежит сделать около 50 гектаров. Из них 23 уже сделанных, то есть это либо реконструкция, либо строительство новых. В этом году тоже определенные площади будут вводиться. В 2026 - начале 2027 года программа будет завершена. Но это не значит, что это исчерпывающие цифры. Это только то, что мы спланировали. Но появляются уже бизнесмены, которые хотят работать в этой сфере и очень активно изучают вопросы инвестирования в строительство теплицы, производство овощей защищенного грунта. Почему? Тоже понятно. Потому что видно, что этот бизнес рентабельный. Рентабельный он в силу высокого спроса на продукцию, и в силу того, что государство предоставляет достаточно серьезные преференции для того, чтобы выращивать овощи защищенного грунта".

Прибыль за счет технологии выращивания овощей с досветкой

Финансовое плечо наглядно видно и на примере одного предприятия. Посчитали выгоду с октября по март, когда искусственное солнце и тепло нужны доля роста овощей.

Александр Багель, директор ОАО "Рассвет им. К. П. Орловского":

"Мы посчитали за межсезонный период для полутора гектаров. По газу и по электроэнергии нас государство нас субсидировало на 1 млн рублей. Это достаточно неплохо".

Факт В 2024 году, используя новые технологии, собрали более 700 тонн огурцов

В прошлом году, используя досветку, собрали более 700 тонн огурцов. А начинали работать по новой технологии не так давно - с 2023 года.

Мария Белявская, главный специалист ОАО "Рассвет им. К. П. Орловского":

"Планируем начать новую модернизацию осенью 2025 года. Что изменится? Мы сделаем еще на полтора гектара досветку. И планируем тоже заниматься огурцом".

Главное - экономически оправданный результат

Эффективность производства зависит, конечно, от урожайности. А здесь важны и технологии выращивания, и удобрения, и семена. Не все пока свое, но ученые активно работают.

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Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"Я поручал на базе "Дорорса" провести испытания семян белорусской селекции. Я видел отчет об эксперименте по их выращиванию. Неплохой отчет. Культура оказалась более устойчивой к вредителям и заболеваниям, чем голландский гибрид. Но пока этот гибрид короткоплодный. Здесь же мы видим, что это среднеплодный, соответственно, больше выход товарной продукции. Поэтому сейчас поставлена задача перед учеными именно вывести среднеплодный гибрид белорусской селекции. И такая работа тоже уже ведется".

Важно создавать новые рабочие места