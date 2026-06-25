7 соглашений подписано в "Великом камне" по укреплению технологического суверенитета СГ

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" в Смолевичском районе стал одной из ключевых площадок масштабного Союзного события. Здесь в рамках Форума регионов Беларуси и России проходит заседание, посвященное реализации совместных инновационных проектов.

Заседание секции по сотрудничеству в реализации совместных инновационных проектов в целях укрепления технологического суверенитета СГ практически завершилось.

На полях индустриального парка "Великий камень" предметно обсуждали, как в постоянно меняющемся нестабильном мире обеспечить главный фундамент Союза Беларуси и России - технологический суверенитет Союзного государства. Чтобы сохранить Союз в условиях санкций и жесткой конкуренции, важно бежать быстрее.

"Обеспечение технологического суверенитета, мне кажется, - это одна из важнейших задач на текущий момент. Обе страны сосредоточены на формировании новых технологий, на трансляции из науки в промышленность совершенно новых знаний. Это нужно производить быстро, потому что мир меняется очень быстро. Мы все находимся в каком-то пограничном состоянии, когда новые технологии формируют новые сферы экономической деятельности. И чем раньше Россия и Беларусь встроятся в этот процесс, тем быстрее мы адаптируемся к текущей ситуации. Чем быстрее мы предложим какие-то свои решения, тем быстрее мы сможем в современном мире занять свое достойное место", - отметил заместитель начальника департамента экономики и отраслевых программ Постоянного комитета Союзного государства Олег Леснов.

Олег Леснов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e280b2f5-f7af-4ade-b4e0-f9ef9dff2013/conversions/200a95a1-1a60-4685-97da-c93b23372787-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e280b2f5-f7af-4ade-b4e0-f9ef9dff2013/conversions/200a95a1-1a60-4685-97da-c93b23372787-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e280b2f5-f7af-4ade-b4e0-f9ef9dff2013/conversions/200a95a1-1a60-4685-97da-c93b23372787-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e280b2f5-f7af-4ade-b4e0-f9ef9dff2013/conversions/200a95a1-1a60-4685-97da-c93b23372787-xl-___webp_1920.webp 1920w

Главным итогом работы заседания секции стало также подписание 7 Соглашений о сотрудничестве и технических документов, которые призваны внести свой вклад в укрепление технологического суверенитета СГ.

Денис Коржицкий, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

"Основными инструментами, с помощью которых реализуются эти инициативы, осуществляется производство импортозамещающей продукции - это Союзные программы и проекты Союзного государства. В настоящее время можно выделить ряд проектов, которые реализуются, например, в авиастроении. 407-й авиаремонтный завод в настоящее время трансформирует свою деятельность: если до сих пор это было просто техническое обслуживание, покраска авиасудов для ведущих производителей Российской Федерации, то сейчас мы также стремимся организовать серийное производство комплектующих для авиапрома наших стран. Кроме того, на базе предприятия холдинга "БАТЭ" реализуется ряд проектов по замещению иностранных автокомпонентов".

Денис Коржицкий news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49ef3fa1-9e89-4ac9-b814-bd1cf000363a/conversions/72ccfe05-20c6-44bb-ac6e-50acded37331-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49ef3fa1-9e89-4ac9-b814-bd1cf000363a/conversions/72ccfe05-20c6-44bb-ac6e-50acded37331-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49ef3fa1-9e89-4ac9-b814-bd1cf000363a/conversions/72ccfe05-20c6-44bb-ac6e-50acded37331-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49ef3fa1-9e89-4ac9-b814-bd1cf000363a/conversions/72ccfe05-20c6-44bb-ac6e-50acded37331-xl-___webp_1920.webp 1920w