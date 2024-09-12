Первые шасси МАЗ для пожарных машин отгрузят в Азербайджан 10 октября

Первые 15 единиц шасси МАЗ для пожарных машин отгрузят в Азербайджан 10 октября. На сборочном производстве в Гяндже будут собирать технику для спасателей.

4 октября ее показали премьер-министру Азербайджана. Он отметил высокое качество белорусских машин и желание развивать совместное производство.

Первые поставки - это часть большой программы по сотрудничеству на 5 лет, которая сейчас верстается. Также речь идет о сборке лифтов.

Баку и другие города нуждаются в замене кабин, а также поставках вагонов для перевозки грузов на железной дороге.

"Двигаемся дальше и по улучшению нашего сервиса. Достигнут ряд договоренностей по расширению и созданию даже мультибрендового сервисного центра, который охватит своей филиальной сетью всю территорию Азербайджана. Сервис - это главное. Первую машину может продать продавец, вторую, третью, конечно же, это наше качественное обслуживание. Мы за этим очень пристально следим, и все вопросы, связанные с обслуживанием нашей продукции, конечно, также будут решены, - рассказал Александр Ефимов, министр промышленности Беларуси. - В целом оцениваем состоявшийся визит очень высоко. Товарооборот предприятий системы Минпрома с Азербайджаном последние 4 года неуклонно растет, показав в прошлом году рекордные темпы".