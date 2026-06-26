Почему указ Президента № 198 позволит создать комфортные условия для роботизации предприятий

Беларусь идет по пути роботизации промышленных предприятий и в целом экономики. 17 июня 2026 года Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 198 "О стимулировании роботизации".

Благодаря документу появилась возможность создать максимально комфортные условия для предприятий, готовых внедрять роботов в производство. Об условиях и выгоде смены структуры производства рассказал первый замминистра экономики Беларуси Иван Вежновец в "Актуальном интервью".

При подготовке указа была проведена обширная работа совместно с предприятиями, уже внедрившими роботов либо робототехнические системы в производство. Это помогло узнать, по каким направлениям есть необходимость усовершенствовать законодательство для стимулирования большего количества субъектов хозяйствования внедрять роботов. В результате пришли к таким мерам поддержки, как освобождение от ввозного НДС роботов либо комплектующих для их создания на территории Республики Беларусь, и возможность принятия к зачету в полном объеме НДС по внедренному роботу либо робототехнической системе.

Иван Вежновец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/18397f91-1b87-4c75-b2e2-52b492d220d9/conversions/838b795a-697c-4d83-bd38-4d7ce96f29aa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/18397f91-1b87-4c75-b2e2-52b492d220d9/conversions/838b795a-697c-4d83-bd38-4d7ce96f29aa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/18397f91-1b87-4c75-b2e2-52b492d220d9/conversions/838b795a-697c-4d83-bd38-4d7ce96f29aa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/18397f91-1b87-4c75-b2e2-52b492d220d9/conversions/838b795a-697c-4d83-bd38-4d7ce96f29aa-xl-___webp_1920.webp 1920w Иван Вежновец

Иван Вежновец:

"Это позволяет предприятиям сэкономить оборотные средства. При внедрении робота весь НДС, поступивший по нему, можно принять к зачету сразу после получения акта ввода в эксплуатацию этого оборудования. Следующая льгота - возможность применения коэффициента 1,5 к затратам, понесенным на внедрение робота, для расчета амортизации, которая учитывается при определении налогооблагаемой базы для налога на прибыль".

Тем самым, по словам первого замминистра экономики Беларуси, предприятие может уменьшить налоговую нагрузку с точки зрения налога на прибыль и получить дополнительный экономический эффект от внедрения робототехнической системы.