На белорусской земле прошел очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной. Формула 160х160. Беларусь выступила в качестве ключевого гуманитарного коридора для проведения регулярных обменов.

Напомним, на территории Беларуси проходит не только обмен военнопленными, гражданскими лицами, передают и тела погибших. Беларусь еще с начала конфликта между Россией и Украиной выступала и продолжает выступать за мирное урегулирование.

Место встречи - белорусско-украинская граница. Формула 160х160. Пожалуй, это тот случай, когда они сами не знают, куда, зачем и сколько километров еще предстоит. Но уже здесь, на границе, понимают - это белорусская земля, а значит, дома ждет хорошая весточка.

"Помогало то, что нуждаемся в своих семьях, а семьи нуждаются в нас. Многие из нас являются единственными кормильцами своих семей. И очень хотелось вернуться домой", - рассказал один военных.

Один из российских военнослужащих признался, что только письма помогали ему в это трудное время: "Когда письма начинаются вот так: "Привет, папа. Привет, мой муж. У меня все хорошо".

Очередной обмен военнопленными прошел на белорусской земле по формуле 160 на 160 news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1ba305df-b295-4730-8a14-44bfee6d7043/conversions/26f785ba-0c13-4f2c-bcb5-4220837b593e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1ba305df-b295-4730-8a14-44bfee6d7043/conversions/26f785ba-0c13-4f2c-bcb5-4220837b593e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1ba305df-b295-4730-8a14-44bfee6d7043/conversions/26f785ba-0c13-4f2c-bcb5-4220837b593e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1ba305df-b295-4730-8a14-44bfee6d7043/conversions/26f785ba-0c13-4f2c-bcb5-4220837b593e-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Меня ждет семья дома, трое детей. Сын родился в 2022-м году 13 января. Я обещал с дочери, что вернусь. Надеюсь, сдержал обещание. Дай бог, что это все закончится и прекратится эта война. Просто гибнут невинные люди", - со слезами на глазах рассказывает один из мужчин.

Каково это - не видеть маму год, два, три, не обнять жену, не видеть, как растут твои дети. У Андрея за это время сын сделал первые шаги. У Александра дочь уже окончила школу, конечно, многое им нужно наверстать. Сколько еще их ждет хороших моментов в кругу близких. Это время бесценно.

Белорусы с самого утра готовили обеды для сторон - всегда день в день, чтобы свежее, горячее, в пункте осмотр медиков. Если что-то вызывает беспокойство, отвозят в Гомельскую больницу для более тщательного обследования, если нужно госпитализируют. Во всем, что потребуется в этих гуманитарных вопросах и не только, помогает белорусская сторона.

Яна Лантратова, уполномоченный по правам человека в России news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1d3bcf9-b4d3-453b-bdc9-1b39545215dd/conversions/c32a708e-7eb2-43e4-8469-aa548427d3b1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1d3bcf9-b4d3-453b-bdc9-1b39545215dd/conversions/c32a708e-7eb2-43e4-8469-aa548427d3b1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1d3bcf9-b4d3-453b-bdc9-1b39545215dd/conversions/c32a708e-7eb2-43e4-8469-aa548427d3b1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1d3bcf9-b4d3-453b-bdc9-1b39545215dd/conversions/c32a708e-7eb2-43e4-8469-aa548427d3b1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Яна Лантратова, уполномоченный по правам человека в России: "Очень благодарна нашим белорусским коллегам, потому что действительно организовано здесь все на высшем уровне. Здесь есть возможность провести переговоры, здесь есть возможность обменяться документами. Кроме того, все ребята и со стороны Украины, и со стороны России накормлены, им передаются посылки, они имеют возможность здесь переодеться. Поэтому большая благодарность белорусским коллегам за организацию на высшем уровне процесса переговоров. На самом деле так говорю я как российская сторона, так говорит украинская сторона".

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7ddcf5e-99e3-499d-a794-27cada446ad0/conversions/1fb13488-948a-43d5-a06c-cb4ae8f9ef69-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7ddcf5e-99e3-499d-a794-27cada446ad0/conversions/1fb13488-948a-43d5-a06c-cb4ae8f9ef69-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7ddcf5e-99e3-499d-a794-27cada446ad0/conversions/1fb13488-948a-43d5-a06c-cb4ae8f9ef69-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7ddcf5e-99e3-499d-a794-27cada446ad0/conversions/1fb13488-948a-43d5-a06c-cb4ae8f9ef69-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Да, логистика комфортная для Украины, для Российской Федерации. Но ключевое - потому что мы за мир. И Беларусь настроена и очень бы хотела ускорить этот процесс, создавая максимальные условия. И благодаря главе государства эта площадка была открыта, она работает уже не один год. Уже не одна тысяча людей, которые потеряли надежду, получили ее, вернулись домой в свои семьи. В этом и роль Беларуси".