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Дмитрий Матусевич провел личный прием граждан в Городке Витебской области
Вопросы землеустройства стали основными во время личного приема граждан заместителя главы Администрации Президента в Городке Витебской области.
В числе обратившихся жительница Жлобина. Она пришла с просьбой помочь с помещением для развития бизнеса. Длительное время ее вопрос о возможности выкупа арендуемых площадей на паузе. Обращение взято на контроль.
Дмитрий Матусевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
"Есть вопросы, которые могли быть решены на уровне местных властей. Пару вопросов было, в том числе выделение земельных участков в деревнях. Если у людей или у бизнеса есть желание, то, по мнению Администрации, правительства, таким людям нужно давать необходимое количество земли для создания туристических объектов, проживания их собственного и их семей".
Сергей Тюленев, житель д. Наволока Миорского района: "Очень важно для людей понимать, что вопрос в частном порядке можно будет решить. Хочу развивать туризм, агротуризм. В планах было построить несколько небольших домиков, приглашать туристов как из Беларуси, так и из России".
Дмитрий Матусевич также принял участие в заседании Городокского райисполкома. Среди вопросов - уборочная, подготовка к севу озимых. Особое внимание кадрам во время жатвы. Помощь в полях окажут привлеченные работники предприятий и организаций района.