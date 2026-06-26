Дмитрий Матусевич провел личный прием граждан в Городке Витебской области

Вопросы землеустройства стали основными во время личного приема граждан заместителя главы Администрации Президента в Городке Витебской области.



В числе обратившихся жительница Жлобина. Она пришла с просьбой помочь с помещением для развития бизнеса. Длительное время ее вопрос о возможности выкупа арендуемых площадей на паузе. Обращение взято на контроль.

Дмитрий Матусевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f105bdb-1bb8-439d-a507-859e83f1ed20/conversions/3881fa6a-6837-405e-8c68-80036881338f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f105bdb-1bb8-439d-a507-859e83f1ed20/conversions/3881fa6a-6837-405e-8c68-80036881338f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f105bdb-1bb8-439d-a507-859e83f1ed20/conversions/3881fa6a-6837-405e-8c68-80036881338f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f105bdb-1bb8-439d-a507-859e83f1ed20/conversions/3881fa6a-6837-405e-8c68-80036881338f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дмитрий Матусевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Есть вопросы, которые могли быть решены на уровне местных властей. Пару вопросов было, в том числе выделение земельных участков в деревнях. Если у людей или у бизнеса есть желание, то, по мнению Администрации, правительства, таким людям нужно давать необходимое количество земли для создания туристических объектов, проживания их собственного и их семей".

Сергей Тюленев, житель д. Наволока Миорского района: "Очень важно для людей понимать, что вопрос в частном порядке можно будет решить. Хочу развивать туризм, агротуризм. В планах было построить несколько небольших домиков, приглашать туристов как из Беларуси, так и из России".