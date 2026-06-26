Яна Лантратова поблагодарила Беларусь за помощь в обменах пленными

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что Россия благодарна Беларуси за содействие в организации обменов, гуманитарных акций и переговоров с украинской стороной.

"Мы очень благодарны белорусским коллегам, потому что организовано все на высшем уровне, есть возможность провести переговоры, обменяться документами", - сказала омбудсмен.

26 июня Россия и Украина произвели очередной обмен пленными. С подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 160 российских военнослужащих, взамен украинской стороне возвращено столько же пленных.

На территории Беларуси проходит очередной процесс обмена военнопленными между Россией и Украиной При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ 26.06.2026 14:32

Военнослужащих РФ на территории Беларуси встретила Яна Лантратова.

Это седьмой по счету обмен пленными между Россией и Украиной с начала текущего года. Предыдущий прошел 5 июня. С подконтрольной Киеву территории Москве тогда удалось обменять 185 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне было передано такое же число пленных солдат ВСУ.

Первый в 2026 году обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 5 февраля. Тогда Россия вернула 157 своих военнослужащих, столько же военнопленных ВСУ вернулись на Украину.

Начиная с февраля, обмены пленными между Россией и Украиной проводились каждый месяц, в июне это уже второй обмен в течение месяца.