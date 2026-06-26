Перцов: Беларусь и Китай выступают против применения силы в международных вопросах

Минск и Пекин продолжают планомерно укреплять стратегическое партнерство. Детали совместных инициатив обсудили на встрече первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси с заместителем секретаря Рабочего комитета центральных и государственных органов Китая. В центре внимания - совершенствование системы госуправления, вопросы информационной безопасности и укрепление кадрового потенциала.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента: "На международных площадках наши страны последовательно продвигают развитие полицентричного мирового порядка, выступают против применения силы в международных вопросах, подчеркивают необходимость сотрудничества всех без исключения стран в решении глобальных проблем. Наши страны последовательно движутся по пути сопряжения стратегии развития. Важно, что это взаимодействие построено на глубоком единстве взглядов, уважении к истории и традиции наших государств. Администрация Президента Республики Беларусь вместе с китайскими коллегами из международного отдела ЦК готовы держать процессы белорусско-китайского взаимодействия на особом контроле, чтобы обеспечить максимальный эффект от нашей совместной работы".