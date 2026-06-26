26 июня Витебск отмечает сразу две праздничные даты

82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков 26 июня отмечает Витебск. Сотни горожан собрались у мемориала на площади Победы, чтобы отдать дань памяти героям-освободителям. За 3 года оккупации город понес огромные потери.

После отступления противника советские войска встречали всего 118 жителей. Более 90 % зданий было разрушено. Возрожденный из руин, сегодня Витебск - это промышленный, туристический, культурный центр, узнаваемый своими фестивальными традициями и гостеприимством.

Витебску исполняется 1052 года