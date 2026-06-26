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26 июня Витебск отмечает сразу две праздничные даты
82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков 26 июня отмечает Витебск. Сотни горожан собрались у мемориала на площади Победы, чтобы отдать дань памяти героям-освободителям. За 3 года оккупации город понес огромные потери.
После отступления противника советские войска встречали всего 118 жителей. Более 90 % зданий было разрушено. Возрожденный из руин, сегодня Витебск - это промышленный, туристический, культурный центр, узнаваемый своими фестивальными традициями и гостеприимством.
Витебску исполняется 1052 года
В выходные Витебск отметит 1052-й день рождения. К знаковой дате город заметно преобразился. В основе праздничного оформления - витражная эстетика, отражающая богатство культурных традиций и историческую самобытность областного центра. В программе праздника торжественное вручение премии "Витебчанин года", концерты, ярмарки.