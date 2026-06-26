3.77 BYN
2.82 BYN
3.21 BYN
Минский полумарафон обновил фирменный стиль
Организаторы Минского полумарафона представили новый фирменный стиль и раскрыли некоторые секреты самого масштабного бегового события страны.
Новый слоган Минского полумарафона теперь звучит как "вау город, вау день, вау ты", и у каждого "вау" есть свой смысл. Трасса пролегает через центр столицы мимо главных достопримечательностей, а город буквально замирает ради бегунов ("вау город"). Также полумарафон - не просто пробежка, а уникальное событие и возможность прожить яркий день ("вау день"). "Вау ты" - потому что забег объединяет уникальных людей с разными целями, мечтами, профессиями и социальными статусами.
Новая цветовая палитра сочетает энергию движения, ритм города и чистоту современного визуала. Оранжевый цвет передает драйв и эмоцию события, черный - силу и городской характер, а белый сохраняет систему универсальной цифровой и офлайн-среды.
"Цель ребрендинга - создать образ события, к которому хочется возвращаться: полгода жить эмоциями прошедшего старта и следующие полгода готовиться к новому забегу. Обновление фирменного стиля направлено на создание современной визуальной системы, которая повысит узнаваемость мероприятия и сделает образ Минского полумарафона более эмоциональным и цельным", - сказал директор мероприятия, заместитель председателя Белорусской федерации легкой атлетики Дмитрий Демидик.
Также организаторы представили официальные брендированные футболки, которые получат все участники на самой длинной дистанции 21,1 км. Каждый бегун в чаше стадиона "Динамо" будет награжден фирменной медалью - в ее конструкции объединены знаковые архитектурные объекты Минска, которые встречаются по ходу маршрута.
6 сентября Минский полумарафон ожидает 30 000 участников, которые могут выбрать один из нескольких забегов: на 21,1 км, 10,5 км, 5 км, 3 км, а также семейный забег на 1 км. В 2026 году значительно увеличен призовой фонд: так, победители на самой престижной полумарафонской дистанции получат примерно по 8,5 тыс. рублей.