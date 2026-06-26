Минский полумарафон обновил фирменный стиль

Организаторы Минского полумарафона представили новый фирменный стиль и раскрыли некоторые секреты самого масштабного бегового события страны.

Новый слоган Минского полумарафона теперь звучит как "вау город, вау день, вау ты", и у каждого "вау" есть свой смысл. Трасса пролегает через центр столицы мимо главных достопримечательностей, а город буквально замирает ради бегунов ("вау город"). Также полумарафон - не просто пробежка, а уникальное событие и возможность прожить яркий день ("вау день"). "Вау ты" - потому что забег объединяет уникальных людей с разными целями, мечтами, профессиями и социальными статусами.

Новая цветовая палитра сочетает энергию движения, ритм города и чистоту современного визуала. Оранжевый цвет передает драйв и эмоцию события, черный - силу и городской характер, а белый сохраняет систему универсальной цифровой и офлайн-среды.

"Цель ребрендинга - создать образ события, к которому хочется возвращаться: полгода жить эмоциями прошедшего старта и следующие полгода готовиться к новому забегу. Обновление фирменного стиля направлено на создание современной визуальной системы, которая повысит узнаваемость мероприятия и сделает образ Минского полумарафона более эмоциональным и цельным", - сказал директор мероприятия, заместитель председателя Белорусской федерации легкой атлетики Дмитрий Демидик.

Также организаторы представили официальные брендированные футболки, которые получат все участники на самой длинной дистанции 21,1 км. Каждый бегун в чаше стадиона "Динамо" будет награжден фирменной медалью - в ее конструкции объединены знаковые архитектурные объекты Минска, которые встречаются по ходу маршрута.