Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в центральной Японии

В префектуре Яманаси в центральной части Японии 26 июня произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщило Японское метеорологическое управление.

Эпицентр находился на суше рядом с Токио, очаг залегал на глубине 20 км. По японской сейсмической шкале землетрясению присвоили силу 6. Специалисты отмечают, что подобные подземные толчки способны привести к повреждениям жилых построек.

В столичном регионе Японии ощущались мощные подземные толчки. В жилых домах и офисах Токио раскачивалась мебель и падала посуда. Сразу после ЧП власти объявили угрозу цунами, однако спустя несколько минут предупреждение было снято.

Накануне землетрясение магнитудой 6,9 было зарегистрировано в районе побережья острова Хонсю в Японии, была объявлена угроза цунами. Позже в метеорологическом управлении пересмотрели оценку, повысив ее с 6,9 до 7,2.