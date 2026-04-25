Михаил Русый рассказал, как программа развития Припятского Полесья помогла возродить регион

Программа развития районов Припятского Полесья на 2025-2030 годы вторая по счету. Первая была рассчитана на 2010-2015 годы и позволила крепко встать на ноги этому региону Беларуси, заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Русый в "Актуальном интервью".

"Программа за 5 лет позволила (и это только по Гомельской области) увеличить выручку в 7 раз. Зарплата выросла на 180 %, это почти в 2 раза. Экспортный потенциал вырос в 2,5 раза. В рамках программы были построены предприятия, благодаря которым людям теперь не надо передвигаться из сельской местности в города", - рассказал гость интервью.

Сплавы на байдарках и круизный теплоход: как развивается туризм на Гомельщине "Национальный парк "Припятский", населенные пункты Юровичи и Туров - это когорта туристической Мекки Гомельской области", - отметил Михаил Русый 25.04.2026 11:31

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу продолжать такую тенденцию. В 2025 году появились два мощнейших проекта-дополнения к программе - это создание молочно-товарного комплекса по производству нетелей на 2,5 тыс. голов в Житковичском районе и строительство моста между Лунинцем и Столином. Помимо этого, в порядок приводились и мелиорированные и немелиорированные земли. К слову, на мелиорированных древесно-кустарниковую растительность уничтожали за счет бюджета, а на немелиорированных определенное хозяйство проводило работу за собственные деньги.

Конкретный экономический эффект в Брестской области приносят выращивание по современным технологиям и последующая продажа клубники и голубики. "Идет развитие и многих других предприятий. На Лунинецком молочном заводе ведется мощнейшая модернизация. Поднялись и Ганцевичи, где сейчас приступили к ремонту больницы и поликлиники. Будет сдан в 2026 году и плавательный бассейн. В Давид-Городке в 2026-м сдали учреждение здравоохранения на 180 коек", - перечислил Михаил Русый.