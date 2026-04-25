Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
Минская областьМинскГомельская областьГродненская областьВитебская областьМогилевская областьБрестская область

Михаил Русый рассказал, как программа развития Припятского Полесья помогла возродить регион

Михаил Русый рассказал, как программа развития Припятского Полесья помогла возродить регион

Программа развития районов Припятского Полесья на 2025-2030 годы вторая по счету. Первая была рассчитана на 2010-2015 годы и позволила крепко встать на ноги этому региону Беларуси, заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Русый в "Актуальном интервью".

"Программа за 5 лет позволила (и это только по Гомельской области) увеличить выручку в 7 раз. Зарплата выросла на 180 %, это почти в 2 раза. Экспортный потенциал вырос в 2,5 раза. В рамках программы были построены предприятия, благодаря которым людям теперь не надо передвигаться из сельской местности в города", - рассказал гость интервью.

Сплавы на байдарках и круизный теплоход: как развивается туризм на Гомельщине

Сплавы на байдарках и круизный теплоход: как развивается туризм на Гомельщине

"Национальный парк "Припятский", населенные пункты Юровичи и Туров - это когорта туристической Мекки Гомельской области", - отметил Михаил Русый

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу продолжать такую тенденцию. В 2025 году появились два мощнейших проекта-дополнения к программе - это создание молочно-товарного комплекса по производству нетелей на 2,5 тыс. голов в Житковичском районе и строительство моста между Лунинцем и Столином. Помимо этого, в порядок приводились и мелиорированные и немелиорированные земли. К слову, на мелиорированных древесно-кустарниковую растительность уничтожали за счет бюджета, а на немелиорированных определенное хозяйство проводило работу за собственные деньги.

Конкретный экономический эффект в Брестской области приносят выращивание по современным технологиям и последующая продажа клубники и голубики. "Идет развитие и многих других предприятий. На Лунинецком молочном заводе ведется мощнейшая модернизация. Поднялись и Ганцевичи, где сейчас приступили к ремонту больницы и поликлиники. Будет сдан в 2026 году и плавательный бассейн. В Давид-Городке в 2026-м сдали учреждение здравоохранения на 180 коек", - перечислил Михаил Русый.

Фото: freepik.com

Разделы:

РегионыЭкономика

Теги:

Гомельская областьБрестская областьМихаил РусыйПолесьеАктуальное интервью