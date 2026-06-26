В Пекине самолет влетел в самый высокий небоскреб

Легкомоторный самолет в Пекине влетел в 109-этажный небоскреб. В результате в стене самого высокого здания столицы Китая осталась дыра, выбило несколько окон.





После этого горящие обломки рухнули у восточного входа в здание. Высота небоскреба 109 этажей. Поскольку здание самое высокое в китайской столице, очевидцы не сразу поняли, что происходит. Скорее всего, осознание начало приходить, когда обломки рухнули на землю, когда произошло возгорание. По предварительной информации, от падения обломков никто не пострадал, но произошло крупное возгорание.

Разбившийся самолет, как сообщают местные СМИ, предположительно относился к сельскохозяйственной авиации. Другие источники сообщают, что речь идет о легком спортивном самолете китайского производства. Данные о пострадавших, судьба пилота пока неизвестны. Также на данную минуту официальных комментариев от китайских властей не поступало. Данные о пострадавших, опять же, уточняются. Но согласно последней информации, людей с высотки удалось эвакуировать.