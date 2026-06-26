Евгений Дитрих рассказал о ключевых направлениях развития транспорта между Беларусью и Россией

Расширение сотрудничества в сфере развития транспортного комплекса входит в число стратегических направлений для Беларуси и России. Сегодня страны вместе реализуют целый комплекс мероприятий по совершенствованию автомобильных дорог Союзного государства, улучшению транзита и строительству новых логистических маршрутов. Хорошее транспортное сообщение между Беларусью и Россией - это как раз про снятие барьеров. И проекты в этой области сегодня несут стратегическое значение для углубления нашей интеграции.

Евгений Дитрих, председатель комитета торгово-промышленной палаты России по транспорту, сенатор Совета Федерации от Новгородской области: "На сегодняшний момент мы двигаемся по нескольким стратегическим направлениям в организации качественного транспортного сообщения между нашими странами. Конечно, в первую очередь это железная дорога и перевозка грузов, которая показала в 2025 году некоторое снижение по сравнению с 2024-м. В 2026 году активно растет. Первые 4 месяца это уже существенный рост по сравнению к прошлому году".

Конечно, нужно говорить еще и о том, что подрастает автомобильное сообщение, подчеркнул Евгений Дитрих. И здесь усилия, которые Россия и Беларусь синхронизируют по расшивке узких мест на автомобильных дорогах, они между собой, несомненно, увязаны. В частности, идет работа над тем, чтобы участок пропускных пунктов 200 км, соответственно, тоже расшить и сделать его более комфортным и удобным.



"Пассажирское железнодорожное сообщение – это сегодня, пожалуй, чемпион наших транспортных сообщений. В конце прошлого года еще один поезд "Ласточка" стал ходить ежедневно и перешел в 10-вагонное сообщение с бизнес-классом, с премиум-классом. Рост пассажиропотока между Москвой и Минском при помощи этих удобных и комфортных поездов показывает, насколько это востребовано. В прошлом году такой рост составил больше 10-11 %. Поэтому считал бы, что усилия, которые предпринимают транспортные власти для того, чтобы организовать правильные, комфортные, удобные взаимодействия (а транспортная логистика на сегодняшний момент - один из драйверов развития экономики), эти усилия на самом деле приносят свой результат", - подытожил сенатор.