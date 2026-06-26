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Пляжный волейбол: элитный дуэт сборной Беларуси возвращается на мировую арену
26 июня официально состоится возвращение белорусского волейбола на крупный международный старт. Наша сильнейшая пара в пляжном волейболе - Александр Дедков и Павел Петрушко - выступит на этапе Мирового тура в Турции.
И что самое главное - этот турнир позволяет набрать рейтинговые очки для отбора на Олимпийские игры 2028 года.
Павел Петрушко, многократный победитель и призер международных соревнований по биатлону:
"Будет проходить в Турции мировой тур. Это, наверное, после пяти лет отсутствия нас на мировой арене. Будем пробовать возвращаться и показывать самые высокие результаты. Чтобы в следующем году попасть на Олимпийские игры, нам нужно набрать определенное количество очков, которые дают возможность выступать там. И вот следующий год - это как раз олимпийский отбор".
Что касается классического волейбола. Этим летом в Минске состоятся сборы национальных команд Беларуси - мужчин и женщин. Отметим, до мировой спортивной изоляции наши волейболисты уже были в постоянных участниках финальных стадий чемпионата Европы. Сейчас в нашей команде одно из самых ярких поколений за всю историю.
И новость последнего часа. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете Беларуси, Международная федерация тяжелой атлетики снимает все ограничения с наших спортсменов. Это еще один шаг к полному возвращению олимпийского движения в созидательное русло.