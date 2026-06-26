Пляжный волейбол: элитный дуэт сборной Беларуси возвращается на мировую арену

26 июня официально состоится возвращение белорусского волейбола на крупный международный старт. Наша сильнейшая пара в пляжном волейболе - Александр Дедков и Павел Петрушко - выступит на этапе Мирового тура в Турции.



И что самое главное - этот турнир позволяет набрать рейтинговые очки для отбора на Олимпийские игры 2028 года.

Павел Петрушко, многократный победитель и призер международных соревнований по биатлону news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7fa479b0-d1c9-4d16-a091-519f9bd26018/conversions/e6c8dceb-cf85-4bcb-95be-3c1098a7a963-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7fa479b0-d1c9-4d16-a091-519f9bd26018/conversions/e6c8dceb-cf85-4bcb-95be-3c1098a7a963-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7fa479b0-d1c9-4d16-a091-519f9bd26018/conversions/e6c8dceb-cf85-4bcb-95be-3c1098a7a963-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7fa479b0-d1c9-4d16-a091-519f9bd26018/conversions/e6c8dceb-cf85-4bcb-95be-3c1098a7a963-xl-___webp_1920.webp 1920w

Павел Петрушко, многократный победитель и призер международных соревнований по биатлону:

"Будет проходить в Турции мировой тур. Это, наверное, после пяти лет отсутствия нас на мировой арене. Будем пробовать возвращаться и показывать самые высокие результаты. Чтобы в следующем году попасть на Олимпийские игры, нам нужно набрать определенное количество очков, которые дают возможность выступать там. И вот следующий год - это как раз олимпийский отбор".

Что касается классического волейбола. Этим летом в Минске состоятся сборы национальных команд Беларуси - мужчин и женщин. Отметим, до мировой спортивной изоляции наши волейболисты уже были в постоянных участниках финальных стадий чемпионата Европы. Сейчас в нашей команде одно из самых ярких поколений за всю историю.