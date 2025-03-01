Подготовка к весенне-посевным работам - где уже почти все готово, а в какой области есть проблемы

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Президент Беларуси Александр Лукашенко не раз обращал внимание аграриев на соблюдение дисциплины и технологий. Ведь там, где стоило бы ждать успешной работы, периодически возникают вопросы. Например, к содержанию животноводческих комплексов, к сохранности поголовья, техники и семян, которые в будущем должны стать залогом высоких урожаев.

На неделе по поручению главы государства АПК регионов оказались под пристальным вниманием. Например, мехдвор Кировского райагропромтехснаба.

Там техника на линейке готовности. Правда, мастерские все еще загружены работой. В ремонте 5 энергонасыщенных тракторов, столько же посевных агрегатов пойдут в качестве помощи местным хозяйствам, а еще соседям из Осиповичского района.

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Александр Юшкевич, и. о. главного инженера ОАО "Кировский райагропромтехснаб":

"Энергонасыщенные трактора надо отремонтировать одними из первых, т. к. все культиваторы широкозахватные, посевные агрегаты агрегатируются с энергонасыщенными тракторами. И это первые единицы техники, которые пойдут в поля".

Контроль производится на всех уровнях: отслеживается рабочее время, сохранность техники, семян. Ни одно звено в цепочке сельхозпроизводства не должно подвести. Ставка сделана на высокоурожайные культуры.

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"В целом пашни у нас 5,5 тыс. га, сельхозугодий - 7 тыс. В основном растут зерновые и зернобобовые, сахарная свекла - 400 га, рапс - 600 га, кукуруза - 900 га", - обозначил директор ОАО "Кировский райагропромтехснаб" Леонтий Кушеваров.

Сергей Дорожкин, первый зампредседателя Кировского райисполкома:

"Техника готова к весенне-посевным работам на 95 %. Район полностью обеспечен семенами яровых зерновых, зернобобовых культур. Теперь самое главное - дисциплина и соблюдение технологий".

Задачи не менее важные и для животноводства. Получение качественной продукции, увеличение объемов производства без грамотно составленного рациона невозможно. К тому же на кону здоровье буренок.

"Рацион состоит на 50 % из силоса, на 50 % из сенажа. Также туда входят концентраты с 20-процентным содержанием протеина. Поэтому сегодня новотельный скот нам дает по 34-35 л молока", - отметил директор КСУП "Нива-Барсуки" Иван Рыняк.

Президент не раз обращал внимание на эффективность работы АПК - от поля до переработки: качественная подготовка почвы, соблюдение сроков посева и устойчивые к погодным капризам культуры, а еще техника не должна подводить. Президент поручил еще раз проконтролировать все процессы сельскохозяйственного производства.

Александр Лукашенко:

"Зимовка и подготовка к весеннему севу. Мы гордимся тем, что мы продали сельхозпродукции больше чем на 8 млрд долларов. Но мы можем это потерять. Успокоились, все хорошо - потеряли. Надо, чтобы, встряхнувшись, мы имели минимум 9 млрд, а то и 10 млрд долларов от продажи продовольствия. Продовольствие будет постоянно дорожать".

Аграрный сектор, госинвестиции в отрасль должны приносить еще больше выручки. А это и укрепление продовольственной безопасности в итоге, и рост экспорта.

По поручению главы государства помощники Президента в регионах изучили ситуацию на местах: качество зимне-стойлового содержания, готовность к посевной.

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Филиал "Агрофирма имени Лебедева РУП "Гомельэнерго" ставку делает на прибыльное высокорентабельное производство. А вот предъявить акт готовности к некоторой технике не смогли. И это не единственное, что надо подтянуть.

"Большинству хозяйств Гомельской области следует поработать и по механизмам для забора кормов из сенажно-силосных траншей. Это или откусыватели, или фрезы, которые либо шли в комплекте с кормораздатчиками-смесителями, либо которые можно дозакупить", - обратил внимание помощник Президента Беларуси, инспектор по Гомельской области Юрий Горлов.

Максимально активизировать усилия по подготовке к весенне-полевым работам рекомендовали специалисты и аграриям Витебского региона. Ряд хозяйств нуждается в запчастях, при этом допустить простоя сельхозтехники на старте нельзя.

Сергей Левкович, помощник Президента Беларуси, инспектор по Витебской области:

"В Витебской области немало проблемных сельхозорганизаций, которые требуют дополнительного внимания к себе. К сожалению, не все руководители сельхозорганизаций и районных исполнительных комитетов своевременно выполняют поручения. Со стороны государства делается не мало".