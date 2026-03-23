Посол Рогащук рассказал, что в Грузии планируют открывать супермаркеты с белорусскими товарами
Белорусские продукты в Грузии пользуются устойчивым спросом, а количество специализированных магазинов продолжает расти. Об этом в "Актуальном интервью" рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Грузии Николай Рогащук.
"Наши предприятия не только готовы удовлетворять спрос, они готовы предложить еще больше. И мы работаем здесь с грузинским бизнесом. Тут три сети магазинов с белорусскими товарами. Две - это грузинский бизнес, а третья - это наш белорус, который в 2015-2016 году уехал жить в Батуми. И сейчас нашел вот эту нишу. У него, правда, еще немного, 4 магазина, но он только начинает", - отметил посол.
Сейчас их всего 34, а только за прошлый год мы открыли 8. И это в основном магазины, как у нас говорят, у дома.
Грузинский бизнес уже смотрит дальше и планирует переход на более крупный формат. "Сейчас уже грузинский бизнес рассматривает вопрос, чтобы делать белорусские магазины в виде супермаркетов, - обозначил посол. - Мы разговаривали с собственником одной из сетей, и он сказал, что уже нашел помещение, будет сейчас делать ремонт для этого".
Что касается логистики поставок в такие магазины, по словам посла, она отработана и не вызывает серьезных сложностей: "Если все хорошо, граница не закрыта, то дорога занимает три дня. И от завода, скажем, Брестского мясокомбината колбаса доедет до магазинов в Тбилиси за три дня. Если в Батуми, то еще плюс день. Единственное узкое место - это "Верхний Ларс". Но я думаю, сейчас с улучшением погодных условий проблем там не будет".
Таким образом, белорусские товары в Грузии не просто присутствуют - они активно расширяют свое присутствие, а местный бизнес видит в них перспективу для создания полноценных супермаркетов. Посольство Беларуси в Грузии продолжает работу над дальнейшим укреплением этих торговых связей.