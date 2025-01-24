Посол Турции заявил, что готов помогать продвижению товаров белорусского пищепрома на турецком рынке

Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси Гючлю Джем Ышик во время рабочей встречи в концерне "Белгоспищепром" сказал о готовности помогать продвижению продукции белорусского пищепрома на турецком рынке, сообщает БЕЛТА.

Председатель "Белгоспищепрома" Олег Жидков, рассказал турецкому послу о работе предприятий концерна и отметил большой потенциал для взаимной торговли между Беларусью и Турцией. Было подчеркнуто, что назначенный главой государства 14 января Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции Анатолий Глаз придаст новый импульс взаимодействию между нашими странами.

Упомянул Олег Жидков и об участии Минского завода игристых вин в Международной торговой выставке продуктов питания и напитков "Anfas Food Product 2025" в Анталье, где также будет представлена продукция "МИНСК КРИСТАЛЛ". Присутствие наших товаров на выставочной площадке, по словам главы концерна, будет содействовать более широкому знакомству потребителей Турции с продукцией белорусских предприятий.

Гючлю Джем Ышик в свою очередь акцентировал внимание на том, что в ходе последней встречи президентов обеих стран была поставлена задача по наращиванию товарооборота и заявлена планка в 1,5 млрд долларов. В 2023 году совокупный товарооборот превысил 2 млрд. В скором времени будут подведены итоги работы в 2024 году, однако уже сейчас господин посол выразил уверенность, что показатели окажутся довольно высокими.