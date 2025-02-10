Повышение механизации и роботизации - Пархамович рассказал, как добиться высокой производительности

Какие новации коснутся строительных площадок, в проекте "Актуальное интервью" рассказал министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович.

Сегодня строительная отрасль ищет пути повышения производительности строительной деятельности, отметил глава ведомства. "Как и наши коллеги, мы испытываем определенный кадровый дефицит. Мы не сможем достичь каких-то серьезных качественных изменений на строительной площадке, если мы не начнем применять широко вопросы механизации и роботизации на строительной площадке, - считает он. - Самое важное, чтобы высококвалифицированный рабочий, если говорить, например, о кирпичной кладке, решал какие-то серьезные задачи (как говорят на строительном сленге, заводил углы и решал серьезные какие-то вопросы). А порядовку, укладывать кирпичи в стену, может и робот. К тому же он не просит отдыха, может работать круглые сутки. Поэтому именно через такие подходы, через резкое повышение механизации и роботизации на строительной площадке мы сможем при имеющемся количестве работников достичь гораздо более высокой производительности и соответственно объемов выполняемых строительно-монтажных работ. Именно вот этот вопрос для нас является ключевым".

Предусмотрена и подготовка кадров, рассказал глава ведомства. "Мы достаточно серьезную роль уделили кадрам. К сожалению, строительная отрасль традиционная, поэтому мы видим сокращение научных кадров в первую очередь в строительной отрасли. Это недопустимо, потому что тогда нам придется буквально через 5, 7, 10 лет копировать достижения соседних стран. Поэтому отдельный блок - это подготовка научных кадров, которые будут заниматься строительной отраслью. Безусловно, это и производство строительных материалов, и организация строительных процессов на стройплощадке", - отметил он.

Руслан Пархамович: