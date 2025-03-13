Приложить максимум усилий для проведения посевной кампании - как с этой задачей справляются аграрии

Приложить все усилия, чтобы провести посевную кампанию качественно и в оптимальный срок - эту важную задачу сейчас решают белорусские аграрии.

От того, насколько слаженно сработают все сельскохозяйственные службы, зависит, каким будет каравай 2025 года. Обеспеченность семенами, подготовка техники, кадровые вопросы стали основополагающими на выездном заседании Витебского облисполкома, которое прошло в Дубровенском районе.

К своевременному старту весенне-полевых работ аграрии готовятся заранее. Ремонтируют технику, решают кадровые вопросы. Все это нужно, чтобы без промедлений выехать в поля.

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В "Якубово-Агро" под яровой сев отвели 2400 гектаров. Семенами обеспечены в полной мере (их хозяйство заготавливает самостоятельно). Техника задействована на весенне-полевых работах: идет подкормка озимых культур. Своей очереди ждут сеялки. Об их готовности позаботились заблаговременно.

Наталья Шендрик, директор ОАО "Якубово-Агро":

"Механизаторы у нас добросовестные. Когда начинается сезон, то рабочий день у нас с 6 часов утра. Зарплата неплохая, я думаю, что за такую зарплату можно работать".

Агросезон-2025 - работа межрайонных механизированных отрядов

Техника задействована и на известковании почвы. Это снижает ее кислотность и тем самым повышает плодородность. В этом хозяйствам помогает Дубровенский райагросервис. На его площадке создан один из пяти межрайонных механизированных отрядов Витебской области. Их основная задача - оказывать круглогодичную помощь хозяйствам.

"Занимаемся внесением минеральных удобрений, вспашкой, культивацией, дискованием. Для нас это доход, а для хозяйств - своевременное проведение полевых работ", рассказал начальник межрайонного механизированного отряда ОАО "Толочинский райагросервис" Вадим Владимиренко.

Дмитрий Тимощенко, директор ОАО "Дубровенский райагросервис":

"Поступает в райагросервис большой шлейф машин, это и трактора энергонасыщенные, кормоуборочные комбайны, зерноуборочные комбайны, весь шлейф прицепной техники для внесения органических удобрений, минеральных удобрений".

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Обновление машинно-тракторного парка позитивно скажется на работе райагросервиса. С таким подспорьем, говорят специалисты, готовы пахать и сеять в полную силу. В надлежащем состоянии стараются держать и технику, проверенную временем. Если подойти по-хозяйски, она еще долго прослужит.

Каким будет каравай этого года, зависит от работы каждого, кто отвечает за продовольственную безопасность страны. Да, местами нужно поднажать, собраться, проанализировать недочеты, чтобы в очередной раз показать, как умеем работать.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Наряду с готовностью, в Витебской области есть и определенные недоработки, на которые нужно обратить внимание. Было сегодня обозначено обеспечение кадров - это актуальный очень вопрос. С людьми нужно работать. Мы для этого есть, чтобы выстроить эту работу, чтобы увеличить производительность труда на одного человека".

Андрей Булавкин, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:

"Предстоит нам посеять порядка 320 тыс. гектаров ярового клина. Все работы ведутся, чтобы подтянуть ремонт техники".