Расширяем границы - делегация белорусского легпрома провела переговоры в Индии

Белорусский легпром расширяет границы кооперации. Наша делегация провела переговоры в Индии с представителями женского делового альянса БРИКС и Федерацией торгово-промышленных палат.

Обсуждены возможности напрямую взаимодействовать с индийскими текстильщиками и швейными производствами, а также перспективы взаимодействия между технологами и дизайнерами для создания продукта, востребованного на широком рынке. Белорусские специалисты заинтересованы в укреплении международного сотрудничества в сфере для продвижения продукции легпрома.

Белорусы приняли также участие в престижной национальной выставке одежды в Бомбейском выставочном центре и провели марафон двусторонних переговоров. Отмечен большой интерес к белорусским тканям, технологиям их производства и создания готовой продукции.