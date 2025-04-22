3.65 BYN
3.06 BYN
3.47 BYN
Расширяем границы - делегация белорусского легпрома провела переговоры в Индии
Белорусский легпром расширяет границы кооперации. Наша делегация провела переговоры в Индии с представителями женского делового альянса БРИКС и Федерацией торгово-промышленных палат.
Обсуждены возможности напрямую взаимодействовать с индийскими текстильщиками и швейными производствами, а также перспективы взаимодействия между технологами и дизайнерами для создания продукта, востребованного на широком рынке. Белорусские специалисты заинтересованы в укреплении международного сотрудничества в сфере для продвижения продукции легпрома.
Белорусы приняли также участие в престижной национальной выставке одежды в Бомбейском выставочном центре и провели марафон двусторонних переговоров. Отмечен большой интерес к белорусским тканям, технологиям их производства и создания готовой продукции.
Мумбаи, который носил название Бомбей, это густонаселенный мегаполис на западном побережье Индии, а также финансовый центр и крупнейший город страны.