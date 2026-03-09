3.72 BYN
2.93 BYN
3.39 BYN
Рыженков: За 2026 год в Того намерены поставить 4,5 тыс. единиц белорусской техники
Глава белорусского внешнеполитического ведомства Максим Рыженков в проекте "Разговор у Президента" рассказал о конкретных договоренностях Беларуси с африканскими странами (Того, Ганой) по итогам визита в эти страны.
Глава МИД Беларуси отметил длительное планирование визита в страны Западной Африки, ведь они должны оказаться результативными. "К визиту были подготовлены серьезные проекты, реализация которых фактически была запущена в ходе встреч с лидерами двух стран - председателем Совета министров Того и президентом Ганы. Речь идет о поставке в течение 2026 года целой партии белорусской техники и в одну, и в другую страну с целью механизации сельского хозяйства", - поделился перспективами сотрудничества он.
В Того Беларусь намерена поставить порядка 4,5 тыс. единиц тракторов, навесного оборудования, сеялок, плугов. В Гану - порядка 3 тыс. единиц.
По словам собеседника, пока это пилотные, но серьезные проекты. Помимо этого, будут размещены в данных странах и сервисные центры для обслуживания техники. Также начнется обучение местных специалистов. К слову, такая практика уже есть в Зимбабве, где около 80 человек трудятся в сервисных центрах, 70 из которых приняты на месте. "Граждане Зимбабве обучены всем технологическим процессам и могут абсолютно без какой-либо поддержки отремонтировать любую технику, поставляемую в эту страну. И в Гану Беларусь будет заходить таким же путем", - резюмировал Максим Рыженков.
Фото: sb.by