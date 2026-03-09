Рыженков: За 2026 год в Того намерены поставить 4,5 тыс. единиц белорусской техники

Глава МИД Беларуси отметил длительное планирование визита в страны Западной Африки, ведь они должны оказаться результативными. "К визиту были подготовлены серьезные проекты, реализация которых фактически была запущена в ходе встреч с лидерами двух стран - председателем Совета министров Того и президентом Ганы. Речь идет о поставке в течение 2026 года целой партии белорусской техники и в одну, и в другую страну с целью механизации сельского хозяйства", - поделился перспективами сотрудничества он.

По словам собеседника, пока это пилотные, но серьезные проекты. Помимо этого, будут размещены в данных странах и сервисные центры для обслуживания техники. Также начнется обучение местных специалистов. К слову, такая практика уже есть в Зимбабве, где около 80 человек трудятся в сервисных центрах, 70 из которых приняты на месте. "Граждане Зимбабве обучены всем технологическим процессам и могут абсолютно без какой-либо поддержки отремонтировать любую технику, поставляемую в эту страну. И в Гану Беларусь будет заходить таким же путем", - резюмировал Максим Рыженков.