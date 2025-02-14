Головченко: Потребность внутреннего рынка в огурцах закрыта

В Беларуси полностью обеспечена потребность внутреннего рынка в огурцах в межсезонье. Об этом сегодня заявил премьер Роман Головченко во время посещения хозяйства "Рассвет" в Кировском районе. Стратегия развития тепличного овощеводства до 2027 года - на личном контроле главы правительства. Сегодня говорили о рентабельности производства и ценах для наших покупателей. Так как огурцы стали доступными по стоимости, их потребление выросло более чем в полтора раза. Удалось и часть продукции продать на экспорт. В планах продолжать строительство современных теплиц, наращивать объемы своих томатов, перца и баклажанов.