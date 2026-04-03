Милиция Брестчины выезжает в рейды в поля - на что обращают внимание инспекторы

Не только выявить, но предупредить и помочь. В Брестской области уже практически выполнили план по севу ранних яровых культур: 12 из 16 районов завершили, а в остальных - работы идут на заключительных гектарах. Но пока техника выходит в поле, милиция выезжает в рейды. На что обращают внимание при проверке?

За безопасностью посевной кампании следят милиционеры

На контроле милиции - имущественная безопасность и сохранность техники: закрыты ли кабины, нет ли течи топлива, запас запчастей, исправность световых и тормозных систем машин. А еще трудовая дисциплина. Павел Вакулич - механизатор - в хозяйстве "Восходящая заря" трудится почти 30 лет. И точно знает: в этом деле мелочей нет. Любая оплошность может обернуться срывом графика.

Павел Вакулич, механизатор СПК "Восходящая заря"

Павел Вакулич, механизатор СПК "Восходящая заря":

"Первым делом проверяем ежесменное техническое обслуживание - это проверка охлаждающей жидкости, тормозной (это главное), сцепление и уровень масла в двигателе".

Мониторинг работы сторожевой охраны

Проверки касаются и работы сторожевой охраны. Она должна быть круглосуточной в каждом хозяйстве. Далее - зернохранилище. От того, как перезимовали семена, зависит, как пройдет сев. Не обошли вниманием места хранения минеральных удобрений. Здесь проверяют замки, учет и доступ посторонних.

Алексей Герасимук, старший оперуполномоченный по особо важным делам УБЭП УВД Брестского облисполкома

Алексей Герасимук, старший оперуполномоченный по особо важным делам УБЭП УВД Брестского облисполкома:

"В период проведения посевной кампании правоохранителями выявлено 9 преступлений в АПК. Основная задача, стоящая перед сотрудниками органов внутренних дел в период проведения посевной кампании 2026 года - это обеспечение сохранности посевного фонда, горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей сельхозпредприятий и организаций".

Владимир Левый, главный агроном СПК "Восходящая заря":

"На данный момент мы закрыли основную зерновую группу - 385 гектаров. Это горох, ячмень и овес. Семена мы храним в складах, сохраняя влажность и температуру, минеральные удобрения также, чтобы не было доступа к осадкам. Уделяем внимание при посевной нормам высева, глубине заделки семян, качеству обработки почвы, качеству самого сева".

К мониторингу подключается и Госавтоинспекция

сельхозтехника

В рейде с милиционерами работают и инспекторы ГАИ, проверяют наличие прав управления, документы на техосмотр техники, стоп-сигналы, исправность световых приборов. А еще состояние водителей.

"В течение 7 секунд вы осуществляете продувку в прибор, после чего мы видим результат освидетельствования", - проинструктировал сотрудник ГАИ.

Прибор показал ноль. Нарушений нет.

Илья Козлянко, старший инспектор УГАИ УВД Брестского облисполкома:

"В СПК "Восходящая заря" нарушений выявлено не было. Организация деятельности данного предприятия соответствует предъявляемым требованиям".

На кону - продовольственная безопасность страны

И хотя на этом сельхозпредприятии порядок, есть и такие, где есть над чем работать.