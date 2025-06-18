В Беларуси совершенствуют молочное и мясное животноводство

Коровы вполне себе могут претендовать на статус национального достояния, а молоко - нашего белого золота.

Производить высококачественное сырье (т.е. молоко) в больших объемах позволяют новые молочнотоварные комплексы. Только в Минской области в 2025 году таких построят 2 десятка. В планах получать от одной коровы свыше 7 тыс. килограммов молока в год.

Минская овощная фабрика знаменита не только своими томатами, огурцами и зеленью, но и тем, что здесь производят высококачественное молоко. Для этого предприятие полностью модернизировало свои молочнотоварные комплексы. После этого более удобно и комфортно стало всем: и животным, и работникам. А главное сразу же увеличились надои.

Еще пару лет назад здесь был убыточный свинокомплекс, а сегодня - здание для выращивания буренок. В хозяйстве "Несвижский райагросервис" рационально подошли к перепрофилированию сельхозстроений.

"Несвижский райагросервис" возводит и новый молочнотоварный комплекс. Рассчитан он на 800 дойных коров.

Вообще в Несвижском районе знают толк в молочном производстве. Во многих сельхозпредприятиях здесь ежегодно получают 10 тыс. килограммов молока на корову и выше. Здесь же находится и один из крупнейших переработчиков в Минской области - Несвижский завод детского питания.

К слову, частично в возведение комплекса инвестировал Слуцкий сыродельный комбинат. Условия для содержания буренок будут максимально комфортными. В таких животноводческих "дворцах" все нацелено на результат. В хозяйстве корова дает в сутки почти 30 литров молока. Вся продукция - сорта "экстра".

Накануне на семинаре-совещании в Минском районе глава государства обратил внимание на необходимость повсеместного улучшения содержания животных на фермах. Более того, Александр Лукашенко отметил растущий спрос на продовольствие, которое мы умеем производить. А если есть высокая потребность, к примеру, в молочных продуктах, значит нужно и дальше идти по пути создания новых молочнотоварных комплексов. Молоко - это прибыльно.

"Сегодня молоко прибыльно", - заявил белорусский лидер.

Он обратил внимание на то, что происходит в мире, - войны и конфликты. Наживаться на них - это не политика Беларуси, но и без этого продовольствие в мире всегда будет востребовано, уверен Президент: "И без войн людей надо накормить. Значит, спрос на продукты питания и одежду будет (а одежда тоже из земли) только возрастать. Поэтому нам надо обязательно идти этим путем - создавать МТК и решать эти проблемы".

Большое значение в Беларуси придают и племенному животноводству. Голштинская порода коров себя уже хорошо зарекомендовала, но будущее АПК, уверены специалисты, за разнообразием. Выйти на первый план претендует и красная порода буренок. За последние годы селекционный проект по ее выведению приобрел государственное значение. Вообще понятие "красная" - собирательное. Здесь речь идет о четырех разновидностях: айрширской, красных шведской и датской, а также красной белорусской. Их главные преимущества в продуктивном долголетии и плодовитости.