3.60 BYN
3.18 BYN
3.47 BYN
В Витебском районе началась уборка сои
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52024-09-25T06:39:51.000000Z00
Аграрный эксперимент на севере страны. Возделыванием сои занялись в передовом хозяйстве "Мазоловогаз". Культура крайне прихотливая, требует технологичного подхода. И не терпит капризов погоды.
К уборке в хозяйстве 100 га. Соя - незаменимый источник белка для животных, один из главных компонентов для производства комбикорма. Посевные площади планируют увеличивать. Закупили специальные жатки, которые позволяют минимизировать потери и улучшают качество уборки.
Сбалансированное меню - это основа для получения молока. В хозяйстве оно все класса экстра.