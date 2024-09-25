В Витебском районе началась уборка сои

Аграрный эксперимент на севере страны. Возделыванием сои занялись в передовом хозяйстве "Мазоловогаз". Культура крайне прихотливая, требует технологичного подхода. И не терпит капризов погоды.

К уборке в хозяйстве 100 га. Соя - незаменимый источник белка для животных, один из главных компонентов для производства комбикорма. Посевные площади планируют увеличивать. Закупили специальные жатки, которые позволяют минимизировать потери и улучшают качество уборки.