Шулейко: За 2024 год взаимная торговля между Беларусью и Алжиром составила около 50 млн долларов

Укрепление торгово-экономических отношений на Африканском континенте, поставка сельхозтехники и организация сборочных производств. Об этом 16 апреля шла речь на встрече вице-премьера Беларуси Юрия Шулейко с министром сельского хозяйства Алжира. Наша страна также готова поставлять продукты с длительными сроками хранения, к примеру, сухое молоко и сыворотку.

"2024-й стал наиболее продуктивным за последние годы наших торговых отношений. Взаимная торговля составила около 50 млн долларов, что кратно превышает показатели за предыдущие годы. Думаю, это не предел, а лишь начало высокого темпа работы по намеченным целям, которые, в частности, будут обсуждены в ходе вашего визита в нашу страну, - обратился вице-премьер к министру сельского хозяйства Алжира. - Мы наметим дальнейшие шаги в тех сферах, которые будут наиболее выгодны обеим нашим странам".