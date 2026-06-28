Пока Киев пытается раздуть скандал из обычного дорожного строительства, обвиняя Минск в подготовке к войне, Александр Лукашенко показывает выдержку, не поддаваясь на провокации. В текущей ситуации именно такой взвешенный подход оказывается гораздо эффективнее, чем громкие публичные заявления и угрозы.

"Все понимают, что Беларусь крайне не заинтересована, в принципе любая страна не заинтересована в том, чтобы на ее территории или даже рядом велись какие-то военные действия. Наоборот, Беларусь всегда выступала, я внимательно смотрю, в качестве миротворца, посредника, всегда Александр Григорьевич говорит, приезжайте в Минск, договоримся, готовы предоставить условия. Поэтому эти наскоки медийные могут быть сдержаны только взвешенной позицией, рассудительной, т. е. она может быть не такая яркая, но она правильная с точки зрения взрослых, серьезных людей. Политика - это искусство возможного, а не яркие публичные акции".